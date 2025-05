Petrizzo, Ardone, Van Straten e altri ancora: nominata la nuova giuria del Premio Pozzale

Una nuova giuria è pronta a insediarsi per il Premio letterario empolese Pozzale-Luigi Russo, dopo la determina a firma del sindaco che ha incaricato personalità pubbliche di rilievo e personaggi noti al mondo culturale e letterario nazionale. Un mix di professionisti della cultura, con una prevalente quota femminile, che potrà unire background differenti per condensare diversi saperi nella scelta dei libri che verranno premiati nelle future edizioni del 'Pozzale'. La nuova giuria sarà in carico per 5 anni.

LA NUOVA GIURIA - Il sindaco ha decretato la nomina di:

Viola Ardone, scrittrice e professoressa, vincitrice dell'edizione 2024 del Premio Pozzale con 'Grande meraviglia', le sue opere 'Il treno dei bambini' del 2019 e 'Oliva Denaro' del 2021 sono state tradotte in tutto il mondo.

Marino Biondi, storico della letteratura, critico letterario e italianista, professore associato di Storia della critica e della storiografia letteraria all'Università di Firenze. Tra i numerosi premi letterari, ricordiamo il premio 'Firenze/Europa. Fiorino d'oro' per la saggistica edita nel 2001, il premio speciale 'Casentino' nel 2007 e il premio 'Firenze per la saggistica' nel 2009.

Ilaria Gaspari, scrittrice, filosofa e autrice di podcast. Insegna scrittura a Roma. I suoi libri sono stati pubblicati per Voland, Sonzogno ed Einaudi.

Carlo Greppi, storico e autore di saggi, romanzi e libri per ragazzi, direttore scientifico del festival letterario /contè.sto/ in programma a Empoli dal 12 al 14 settembre 2025. Ha collaborato con Rai Storia e RadioRai per vari programmi dedicati alla storia contemporanea, in particolare al mondo della Resistenza. Con il libro 'Il buon tedesco' ha vinto la XII edizione del premio FiuggiStoria e il XVIII premio Giacomo Matteotti della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre con 'Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo, che salvò Primo', ha vinto la sezione saggistica – premio “Aldo De Leo” – della XIX edizione del Premio letterario “Città di Siderno”, la categoria saggistica della I edizione del Premio TIR – The Italian Review e la III edizione del Premio letterario nazionale “Città di Ceglie Messapica”.

Cristina Nesi, professoressa empolese, unico membro proveniente dalla precedente giuria. Ha collaborato con le Università di Siena, Firenze e Tor Vergata, con il CEPELL e l'Associazione degli Italianisti-SD a numerosi progetti.

Francesca Petrizzo, scrittrice empolese, di stanza a Londra. Con il libro 'Memorie di una cagna' ha vinto il titolo di Miglior scrittore toscano dell'anno 2010, assegnato dal Consiglio Regionale della Toscana. Da quello stesso volume è stato tratto un adattamento teatrale di Alessandra Maioletti.

Giorgio Van Straten, scrittore e traduttore. Vincitore del Premio Viareggio nel 1990 con il romanzo 'Il mio nome a memoria'. Nella sua carriera è stato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a New York, membro del Consiglio di Amministrazione della RAI, sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, presidente dell'Azienda Speciale Palaexpo di Roma, consigliere di amministrazione della Biennale di Venezia, direttore dell'Istituto Gramsci Toscano, presidente dell'Orchestra regionale toscana. Ha tradotto opere di Hodgson Burnet, London, Kipling e Stevenson. È anche autore di testi musicali e di teatro musicale.

Gaia Tortora, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva per La7, vincitrice del Premio Estense per il libro Testa alta, e avanti, che racconta la vita della sua famiglia a 40 anni dall'arresto del padre giornalista e conduttore Enzo Tortora.

Alla giunta partecipa di diritto Francesca Cecchi, presidente del comitato organizzatore del Premio Pozzale.

LA GIURIA USCENTE - Fino a oggi la giuria era composta da, in ordine alfabetico: Roberto Barzanti, Giuliano Campioni, Laura Desideri, Giuseppe Faso, Alfonso Iacono, Giacomo Magrini, Cristina Nesi, Evelina Santangelo, Alessandra Sarchi, Virginia Tonfoni. A loro va il ringraziamento del sindaco, dell'assessore alla Cultura e dell'amministrazione comunale per il lavoro svolto nel corso di questi anni.

Il sindaco ha deciso un rinnovamento a tutto tondo della giuria del Premio Pozzale. Un riconoscimento che negli anni ha scoperto in tempi non sospetti talenti di indubbio valore come Paolo Nori e Roberto Saviano, che ha portato alla ribalta libri poi premiati anche altrove. Un premio che ha sempre guardato al futuro e che avrà una dimensione regionale e nazionale per merito delle nomine di grande valore. Il 'Pozzale-Luigi Russo' cambia per mantenere ancora alto il livello culturale della città.

L'assessore alla Cultura, già presidente del comitato organizzatore prima della nomina in giunta, ricorda che il Premio Pozzale ha una storia che si intreccia con quella di tutta l'Italia repubblicana e democratica. In Giuria si sono succeduti donne e uomini che meglio hanno interpretato il mondo della cultura del nostro Paese. Un ringraziamento particolare va a tutti i componenti della giuria uscente, che hanno contribuito a segnare una stagione di grande cambiamento per il Premio e al nuovo Comitato, tra le cui proposte eccellenti sono state individuate le 6 nuove giurate e i 3 giurati.

