Nonna e nipote di 2 anni assalite da cani, bimba è grave

Ad Agliana, in provincia di Pistoia, una bambina di 2 anni è stata gravemente ferita da un pitbull nel pomeriggio del 30 maggio. L’aggressione è avvenuta all’ingresso di un’abitazione in via Panaro. Il cane appartiene alla fidanzata dello zio della bambina, che aveva con sé tre cani, ma solo uno – il pitbull – ha attaccato. La nonna della piccola, presente al momento dei fatti, ha tentato di salvarla ed è rimasta ferita. La bambina ha riportato lesioni molto gravi all’addome a causa dei morsi ed è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il cane è stato bloccato e posto sotto sequestro. La polizia municipale sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’aggressione e le eventuali responsabilità.

