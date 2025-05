Nomine in Fondazione CR San Miniato: ecco chi sono i nuovi soci dell'assemblea

L’Assemblea della Fondazione CR San Miniato, guidata dal Presidente Giovanni Urti, in data 28 maggio u.s. ha provveduto ad ampliare il corpo sociale eleggendo i seguenti 16 nuovi Soci: Sauro Bagnoli, Andrea Benvenuti, Fabio Botrini, Fausto Calderai, Claudio Caponi, Paolo Casini, Riccardo Ceccatelli, Romano Costagli, Daniela Di Vita, Perla Maestrelli, Raffaella Mannucci, Jacopo Mazzantini, Enrico Pandolfi, Cristiana Testai, Angela Tinghi ed Emiliano Zucchelli.

Le figure nominate sono tutte di alto profilo e provengono dal mondo delle professioni, dell’arte e della scienza; contribuiranno a creare nuove opportunità per la Fondazione, sostenendo la sua attività nei settori in cui la stessa interviene. Pertanto, a loro il migliore augurio per la nomina all’interno del corpo sociale della Fondazione CR San Miniato.

Fonte: Ufficio Stampa