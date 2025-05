Palazzo Leggenda verso l'estate: gli appuntamenti del nuovo programma

Palazzo Leggenda apre le porte all’estate con un nuovo programma ricco di iniziative. Dalla Torre di storie, mercoledì 4 giugno 2025, alle 17, dove le pagine dei libri sono come ali di farfalla, pronte a portarvi in mondi fantastici. Un pomeriggio in cui bambine e bambini potranno esplorare questo regno magico fatto di parole e immaginazione: letture per bambine e bambini da 4 a 7 anni.

Il programma entra nel vivo giovedì 5 giugno, alle 17, con Creatività digitale…summer edition! La scuola sta finendo, ma a Palazzo Leggenda gli incontri di disegno con le tavolette grafiche continuano. Sarà una sessione di disegno libera o per approfondire concetti legati al disegno digitale affrontati durante l’anno. I ragazzi e le ragazze possono portare anche disegni fatti a casa da ritoccare o colorare digitalmente. Le opere realizzate potranno essere stampate a fine incontro. (Attività per ragazze e ragazzi da 5 a 10 anni). Prenotazione consigliata.

Venerdì 6 giugno, alle 17, spazio a ‘E se fossi qualcos’altro?’. Un momento magico a partire dal libro di Bruno Zocca: i bambini di Palazzo Leggenda potranno scegliere di diventare un animale, un oggetto, un elemento della natura… o qualcosa di completamente inventato.

Attraverso il corpo, la voce e tanta immaginazione, i partecipanti daranno vita al loro nuovo “sé”: lo realizzeranno, lo mimeranno, gli daranno voce e personalità. Un gioco creativo e liberatorio che stimola fantasia, espressione corporea ed empatia. (Attività per bambine e bambini dai 4 anni). Prenotazione consigliata.

Il sabato si raddoppia: il 7 giugno, alle 10.30 l’appuntamento è con le letture piccine picciò. In questa dolce avventura, alla scoperta di storie semplici e divertenti, perfette per stimolare la fantasia dei più piccoli e il loro amore per la lettura. Con libri colorati, personaggi simpatici e tante sorprese, questa attività è pensata per far sorridere e coinvolgerli, creando un momento di condivisione e magia tra libri e piccole grandi scoperte. (Letture per bambine e bambini da 2 a 5 anni).

Alle 16.30, Micio-collage! Siete pronti a dare vita a un gattino tutto vostro… fatto solo con carta colorata, colla e tanta fantasia? Con ritagli, colori e forme stravaganti creeremo insieme dei simpaticissimi gatti a collage: alcuni buffi, altri eleganti, altri ancora… super pazzerelli. Ogni bambino potrà inventare il proprio micio, scegliendone occhi, baffi, zampette e magari anche un bel fiocco. (Attività per bambine e bambini da 5 a 10 anni). Prenotazione consigliata.

Inoltre a Palazzo Leggenda è stata allestita la vetrina dei Libri alla Finestra con le proposte di lettura dedicate alla Giornata Mondiale dei Genitori, che viene celebrata il 1 giugno.

Il programma delle attività a palazzo Leggenda è disponibile al link https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-giugno-a-palazzo-leggenda/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

