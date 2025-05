Parchi, aree gioco, cimiteri: manutenzioni in corso a Empoli

Non si arrestano le opere di manutenzione e miglioramento delle aree verdi e degli immobili di Empoli da parte dell'amministrazione comunale. Negli scorsi giorni l'assessore alle Manutenzioni e ai Lavori Pubblici ha svolto un sopralluogo su molte opere giunte a conclusione. Nell'ordine:

AREE GIOCHI PER BAMBINI - Sono attualmente in corso i lavori per l'installazione della nuova area giochi a Santa Maria, zona case Fanfani, la seconda del quartiere dopo quella di via Pio La Torre, inaugurata poche settimane fa. Sono al termine anche i lavori per le aree gioco di Marcignana e Brusciana, dopo le inaugurazioni di Pagnana e via Adda a Serravalle. Gli interventi erano legati all'applicazione di risorse da avanzo di bilancio dello scorso anno.

PARCHI E AREE VERDI - Procedono gli interventi di spalcatura e potature di alberi e siepi nel territorio, tra cui quelli in corso a Cortenuova. Mentre è quasi terminato il terzo ciclo di sfalcio erba del 2025 e partirà subito a ruota il quarto giro. Sono stati avviati anche gli sfalci di banchine stradali su arterie comunali (già intervenuti su Villanuova e Corniola, per esempio) e il diserbo/sfalcio meccanico dell'erba su marciapiedi e cordonati (a partire dal centro città e allargandosi verso il resto del territorio).

CIMITERI - Prosegue la manutenzione a un ampio blocco di loculi del cimitero comunale Sant'Andrea, prossimo all'ingresso secondario. Dal recupero superficiale del calcestruzzo armato degradato sulle strutture, alla pulizia meccanica della pavimentazione; dalla sostituzione degli elementi danneggiati della cimasa in laterizio, fino all'imbiancatura finale.

L'assessore ha specificato che la cura dell'esistente e gli sforzi per nuove aree verdi e aree gioco sono, sin dal primo giorno di mandato, una priorità per la giunta comunale, che ha investito risorse e continuerà a farlo per migliorare la qualità della vita dei residenti del centro e delle frazioni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa