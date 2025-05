Il PCI in polemica sugli eventi al Parco Mariambini: appello per sicurezza su lavoro e referendum

Il Partito Comunista Italiano - Sezione "Abdon Mori" Empolese Valdelsa, interviene sull'installazione dello "Zoo Luminoso" al Parco Mariambini di Empoli, tema sul quale Buongiorno Empoli - Movimento 5 Stelle e Forza Italia sono intervenuti in queste ore, e sulla campagna elettorale in vista dei referendum.

Il partito chiede chiarimenti sui controlli effettuati da parte dell'amministrazione comunale sulla società che organizza l'evento al Parco, sui contratti dei lavoratori impiegati nelle attività e sul contributo erogato dal Comune all'Associazione Centro storico. Il PCI ricorda poi l'importanza di garantire la sicurezza dei lavoratori e, rivolgendosi al Comune e all'Associazione, dice "È compito loro garantire la regolarità contrattuale e l'applicazione di tutte le norme di sicurezza dei lavoratori."

Sempre sul tema sicurezza, il PCI segnala che "Fra pochi giorni verrà installata la Commissione Speciale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa chiamata a costituire un Osservatorio circondariale sugli infortuni sul lavoro. È stato il Partito Comunista Italiano che, circa due anni fa, ha fatto questa proposta in Consiglio dell'Unione, approvata per due volte all'unanimità dai consiglieri." L'augurio del PCI è che l'Osservatorio non sia solo un "fiore all'occhiello" ma che si facciano concretamente gli interessi di lavoratori e cittadini.

"Concludiamo - dicono dal PCI - invitando tutte e tutti a recarsi alle urne l'8 e il 9 giugno prossimi per votare SI nei 5 referendum. Chi vi invita a disertare le urne è chi non vuole che lavoratrici e lavoratori abbiano la sicurezza del lavoro e sul lavoro, chi è complice delle ditte che risparmiano sulla sicurezza per vincere le gare d'appalto al massimo ribasso. E chi è contrario alle richieste dei proponenti i referendum abbia la dignità di votare NO, invece che impedire il pronunciamento degli elettori facendo mancare il quorum."

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate