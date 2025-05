Primo orientamento e informazione legale, prosegue il servizio a Empoli

Il Comune di Empoli, quale ente capofila per la gestione dell'ufficio associato del Giudice di Pace di Empoli, ha sottoscritto, in data 23 maggio 2025, la convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Firenze, per la concessione ad uso gratuito di uno spazio all'interno dei locali del Giudice di Pace all'Ordine menzionato e la prosecuzione del servizio dello sportello legale gratuito di orientamento e informazione legale.

Lo sportello legale, già attivo dal 2018, in via Raffaello Sanzio n. 123, presso l'ufficio del Giudice di Pace, è un servizio finalizzato a fornire ai cittadini residenti nei Comuni dell'Empolese Valdelsa, informazioni di primo orientamento specialistico gratuito su argomenti e tematiche di natura civilistica di interesse per la collettività, come la tutela della persona, eredità e successioni (questioni ereditarie, dichiarazione di successione, testamenti), casa (contratti di compravendita, affitto, locazioni residenziali, esecuzioni e sfratti); famiglia (separazioni e divorzi, accordi di convivenza, alimenti e mantenimento, adozione, tutela dei soggetti minori) ma anche su come accedere al sistema giustizia (ordinaria per la risoluzione delle controversie, difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato, costi e tempi della giustizia).

Per tutte le informazioni è possibile consultare il link https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Sportello-di-primo-orientamento-legale-gratuito

Lo sportello è fruibile tutti i martedì pomeriggio del mese previa prenotazione da effettuare al numero telefonico 0571 757920.