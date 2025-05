Prostituzione, spaccio e immigrazione clandestina: 4 condanne e confisca da oltre 420mila euro nel Grossetano

La Guardia di Finanza di Follonica ha eseguito una confisca definitiva di oltre 420.000 euro e di una villa in un quartiere prestigioso della città, in seguito alla condanna di quattro persone da parte del Tribunale di Grosseto. L’indagine, svolta con i Carabinieri, ha smascherato un sodalizio criminale attivo tra Follonica e Grosseto, coinvolto in sfruttamento della prostituzione, spaccio di droga, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tramite matrimoni fittizi e vendita abusiva di beni di monopolio.

I principali indagati, tra cui una nota coppia di coniugi, erano stati arrestati nel marzo 2021. Le indagini patrimoniali hanno permesso di quantificare con precisione i proventi illeciti, ora sottratti definitivamente ai responsabili. L’operazione ha un importante valore economico e sociale, poiché restituisce risorse alla collettività sottraendole alla criminalità.