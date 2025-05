"Quante volte, figliuolo?": Pardo Fornaciari svela i fantasmi dell’immaginario sessuale ecclesiastico

Domenica 1 giugno, alle ore 11:00, Pardo Fornaciari sarà ospite della Casa del Popolo di Ponte a Egola, per presentare il suo ultimo libro: "Quante volte, figliuolo? I fantasmi dell’immaginario sessuale ecclesiastico in 500 anni di manuali dei confessori".

Una ricerca di Pardo Fornaciari, appena uscita da Mimesis: come fa un prete a confessare la gente? Come si deve comportare nel confessionale? Chi glielo insegna? Esiste tutta una manualistica, una letteratura teologica che educa il prete a esercitare il più controverso dei sacramenti cattolici: la confessione.

Pardo Fornaciari ha esaminato decine di testi, dal Quattrocento al secolo passato: ne viene fuori qualcosa di sconvolgente. In latino vengono trattati gli argomenti più scabrosi, come la confusione dottrinale tra peccato e reato, o il dubbio materiale su che tipo di peccato sia giacersi con una donna morta. Peggio ancora, come trattare il clitoride…

Casa del Popolo di Ponte a Egola, alle ore 11:00 di domenica 1 giugno, Pilade Cantini interrogherà Pardo Fornaciari che spiegherà tutto, "prima di essere dannato per sempre da dio e dagli uomini (e anche dalle donne)." dicono gli organizzatori.

