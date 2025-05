Rallentamenti sui sistemi informatici in tutti i territori della Asl Toscana centro

Ci sono stati rallentamenti anche questa mattina sui sistemi informatici dell’Azienda un po’ in tutti i territori (Empoli, Firenze, Prato e Pistoia), a causa del guasto alla rete informatica della Regione Toscana durante una manutenzione ordinaria dalla tarda serata di ieri. I rallentamenti dei sistemi informatici hanno comportato ripercussioni sulle attività tecnico amministrative, determinando alcuni disservizi che hanno interessato soprattutto i prelievi.

Come di consueto, in caso di problemi ai sistemi informatici, a tutti i pazienti prenotati oggi che non hanno potuto effettuare l'esame, sono stati riprogrammati gli appuntamenti, prioritariamente nei giorni disponibili e comunque non oltre la settimana successiva. Quando possibile le prenotazioni sono state disdette telefonicamente. Le urgenze sono state trattate. L’azienda si scusa con i cittadini e con quanti hanno avuto disagi per i temporanei disservizi. Quanto alla problematica sono in corso verifiche e interventi per ripristinare I servizi, ma la situazione al momento è ancora instabile.

Fonte: Asl Toscana Centro - ufficio stampa

