Risorse per manutenzioni, scuole e servizi sociali: Forza Italia in polemica con PD e Orgoglio Fucecchiese

Forza Italia interviene sulle manutenzioni sulle strade dissestate, gli interventi sulla scuola e sui servizi sociali, dopo che in consiglio comunale a Fucecchio il Partito Democratico ed Orgoglio Fucecchiese avrebbero sostenuto che si "potranno incontrare difficoltà a causa dei tagli imposti agli enti locali dall'attuale governo".

Per Forza Italia, che interviene con il capogruppo Simone Testai: "Non potevano inventarsi niente di più forviante per far credere che le strade piene di buche da anni di incuria non verranno sistemate, ne verrà rifatta la segnaletica orizzontale, in particolare i passaggi pedonali scomparsi da decenni, ne riparata la scala mobile ed il servo scala per disabili nel parcheggio di via Sottovalle in avaria da sempre, per colpa dei tagli imposti del governo. Noi crediamo invece che la maggioranza di governo locale voglia scaricare su altri le proprie responsabilità circa il decadimento ed il degrado in cui la nostra città sta sprofondando per la decennale mancanza degli interventi di manutenzione necessari e che un tempo costituivano l'ordinarietà della azione amministrativa e di governo della città."

"I tagli imposti dai vari governi ci sono sempre stati nel corso degli ultimi anni decenni" si sostiene da Forza Italia. "Dal 2010 al 2017 (fonte la Stampa), sono stati tagliati 22 miliardi". "Per quanto concerne la questione specifica di Fucecchio ammonterebbero, secondo quanto riportato nel comunicato della maggioranza, a 400 mila euro spalmati nel quinquennio 2025-2029; riteniamo un inizia rispetto ad un bilancio di 21 milioni. Forse impegnandosi per recuperare i mancati incassi della mensa e trasporto scolastico, dell'IMU, della TARI e delle multe non pagate, senza metter mano nelle tasche degli utenti virtuosi, il gap potrebbe ridursi; cosa che non riesce a questa amministrazione che proprio nell'ultimo rendiconto ha stralciato perché non più esigibili oltre 4,5 milioni di euro in un solo anno ben dieci volte il taglio programmato in cinque anni dal governo."

"Noi crediamo invece - dichiara Testai - che una buona amministrazione deve riuscire a far pagare tutti indistintamente e far quadrare i conti senza piagnucolare per i miseri “tagli” governativi, che altro non sono che accantonamenti previsti per interventi futuri. Anzi, al contrario, il Comune di Fucecchio deve ringraziare il governo dal quale ha ottenuto 18 milioni di euro del PNRR per compiere opere necessarie e programmate da decenni, che altrimenti con risorse proprie non sarebbe mai riuscito a fare. Noi invece elogiamo il governo per avere messo a disposizione per il settore conciario, pellettiero e calzaturiero delle risorse economiche importanti, notizia che evidentemente alla giunta è sfuggita. Noi esultiamo per l'arrivo di queste risorse perché sono le nostre aziende, gli imprenditori e le maestranze, i motori della nostra comunità e non certo i book fotografici in occasione di eventi che spesso danno una visione diversa dai problemi reali delle famiglie."

In conclusione l'augurio che si pensi "alle cose concrete, alle risorse ed i provvedimenti legislativi che il governo mette a disposizione in questo momento storico che per la nostra economia potrebbe essere favorevole, anche se riteniamo che non serva a niente avere il vento a favore se il marinaio non sa dove e come condurre la barca."

Fonte: Forza Italia - Ufficio Stampa

