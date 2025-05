Sciopero di 4 ore di AT a Firenze, Prato e Pistoia

Mercoledì 4 giugno il servizio di Autolinee Toscane potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di Firenze, Prato e Pistoia, a causa di uno sciopero aziendale di 4 ore proclamato da COBAS Lavoro Privato.

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.

Lo sciopero del personale viaggiante sarà dalle 17:30 alle 21:30

Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per le ultime 4 ore del turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus durante lo sciopero, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo stesso. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 4 ore proclamato da COBAS Lavoro Privato il 27 novembre 2023 fu del 17,04%.

Lo sciopero è stato indetto per esprimere contrarietà alla doppia rotazione in base alla normativa di appartenenza, su turni non conformi ad accordi aziendali e condizioni di lavoro da migliorare sul bacino di Pistoia, mancato rispetto delle normative, tempi di percorrenza, raggiungimento e trasferimento non adeguati sul bacino di Firenze extraurbano, lunghezza turni, pause e soste ai capolinea corte, richiesta di migliorare la conciliazione vita-lavoro e di rimodulare le indennità economiche su bacino di Firenze urbano, blocco sub-affidamento del servizio TPL e progressiva reinternalizzazione di quanto già esternalizzato. Riconoscimento del contratto autoferrotranvieri ai lavoratori degli appalti, personale inidoneo, criticità manutenzione, criticità ferie, carenza autisti, rispetto delle cadenze e individuazione di regole volte a migliorare la conciliazione tra lavoro e tempo libero Parco mezzi vetusto e relativa manutenzione, problematiche aggressioni.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa