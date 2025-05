Vivere meglio cambiando abitudini: SintesiMinerva racconta il progetto “Più 5”

Cambiare le proprie abitudini per migliorare la salute e l’aspettativa di vita è possibile. Lo dimostrano i risultati del Progetto Più 5 promosso dalla cooperativa sociale SintesiMinerva insieme ai partner Vega Medica, Associazione Medica Chirone e Slow Food Empolese- Valdelsa, con il patrocinio della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. I dati sono stati presentati nei giorni scorsi alla Sezione Soci Coop al Centro*Empoli.

Secondo gli indici Istat 2024, l’aspettativa di vita in Italia e in Svezia è la stessa (83,4 anni – la seconda più alta in Europa), ma i cittadini svedesi di 65 anni hanno un’aspettativa di vita in buona salute superiore in media di cinque anni rispetto ai cittadini italiani. Da queste osservazioni è nato il Progetto Più 5, con lo scopo di far guadagnare “almeno Più 5” anni di buona qualità di vita nel corso della terza età.

Questo percorso virtuoso è stato possibile grazie a un approccio innovativo che ha integrato tecnologia mobile e l’intelligenza artificiale. Il partner tecnologico Xmetrix ha sviluppato l’app per smartphone 4Habits- scaricabile gratuitamente da Google Play e Apple Store-, progettata per promuovere comportamenti corretti e renderli abitudini durature sfruttando la neuroplasticità cerebrale. L’app ha monitorato e incentivato quattro condotte fondamentali: alimentazione, attività fisica, salute psicologica e momenti di recupero psico-fisico. Grazie a un algoritmo basato su sistemi di intelligenza artificiale, 4Habits ha fornito a ciascun utente notifiche personalizzate e determinato un indice di fragilità, aumentando così l’efficacia dell’intervento.

La sperimentazione ha coinvolto un campione di oltre cento persone over 60, composto per il 36% da uomini e per il 64% da donne, residenti principalmente nell’Empolese Valdelsa (77%) e in misura minore nell’Area Metropolitana di Firenze (23%). Il gruppo target ha installato l’applicazione e partecipato al programma per un periodo minimo compreso tra le otto e le dodici settimane, nell’arco temporale tra luglio 2024 e marzo 2025. I dati raccolti mostrano che il 75% degli utenti ha notato miglioramenti nel proprio stile di vita e l’82% consiglierebbe l'app ad altre persone della loro età. ​

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti- commenta la presidente di SintesiMinerva Cristina Dragonetti- grazie alla rete della nostra cooperativa è stato possibile reclutare un numero consistente di utenti. Questo sottolinea come progetti di promozione della salute abbiano bisogno di partnership solide non solo con i servizi sanitari, ma anche con il terzo settore. Un grazie anche alle associazioni che ci hanno dato supporto come Sezione Soci Coop, Auser e Spi Cgil e in particolare alla Fondazione CR Firenze per la sensibilità dimostrata verso l’argomento. L’auspicio è che sempre più utenti conoscano l’app e colgano l’opportunità di adottare uno stile di vita più sano”.

Fonte: Cooperativa SintesiMinerva - Ufficio stampa

Notizie correlate