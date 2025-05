Spray urticante in classe: evacuazione e lievi intossicazioni per 20 studenti a Firenze

Un improvviso spruzzo di spray urticante in un'aula dell'istituto professionale Cellini di Firenze, in via Masaccio, ha scatenato l'evacuazione di studenti, professori e personale non docente. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 30 maggio.

Circa venti persone, perlopiù ragazzi di 16 e 17 anni, hanno accusato lievi intossicazioni, con sintomi come bruciori e difficoltà respiratorie, e sono state assistite dal personale del 118 direttamente sul posto. L'unico a essere trasportato in ospedale è stato un bidello che, a causa dello shock, ha avuto un malore e i sanitari hanno deciso di trasferirlo al pronto soccorso.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un nucleo specializzato Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), ma i sopralluoghi non hanno rilevato tracce di spray negli ambienti. La Polizia di Stato sta conducendo accertamenti per identificare gli eventuali responsabili.