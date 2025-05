Torna Agritractors, la festa del trattorista a Staffoli

Per il secondo anno consecutivo l' 1 e il 2 giugno torna Agritractors a Staffoli, la manifestazione che ha al centro i trattori e la vita contadina. Nata da un'idea di Luca Lotti, staffolese appassionato, anche per mestiere, di trattori, quest'anno la manifestazione si arricchisce di tante iniziative e molte forze per sostenerla reperite tra i volontari del paese.

Una festa dei trattori, dei trattoristi , ma soprattutto una festa della cultura del mondo contadino. Articolata su due giorni prevede molte iniziative, attrattive enogastronomiche a chilometro zero con i prodotti tipici della toscana del nord dalla Garfagnana alla provincia di Pistoia, oltre a moltissime iniziative artigianali. Non mancheranno i momenti di intrattenimento.

“Le iniziative cominceranno (domani) primo giugno – spiega Stefania Cioffi una delle organizzatrici – I trattoristi si ritroveranno al centro Avis per iscriversi alle varie iniziative. Poi avrà luogo la benedizione dei trattori e poi intorno alle 10 partirà l'aratura con i trattori e i trattoristi, ne aspettiamo più di 120, che avranno a disposizione un ettaro di terreno per mostrare queste procedure. Alle 18 poi è prevista la trebbiatura del grano e in serata la cena in piazza Panattoni aperta a tutti, dove è stato calendarizzato anche un momento di intrattenimento.

Lunedì 2 giugno si continua con il grande corteo dei trattori alle 9 e poi con l'aperitivo del trattorista e il pranzo finale. Ovviamente tanto per la cena di domenica, quanto per il pranzo di lunedì 2 giugno è necessario prenotarsi. Durante la manifestazione è prevista anche la premiazione per sei categorie si trattoristi infatti verrà premiato il trattore più vecchio, trattore più giovane, trattorista più giovane, trattorista più anziano, il trattore più elaborato”.

“Sul fronte enogastronomico – continua Cioffi avremo espositori che porteranno i loro prodotti a chilometro zero, come quelli della Garfagnana o di altre realtà agricole della Toscana del nord. Sono previste anche le iniziative di intrattenimento per i più piccoli con tanti laboratori creativi e per famiglie con bambini.

Come ospite per l'intrattenimento poi avremo anche la presenza di un personaggio recentemente diventato famoso grazie alla “Corrida”. Insomma una festa per tutto il paese ma che punta a recuperare in parte la tradizione contadina della nostre zone.

“Questa manifestazione è patrocinata dal comune di Santa Croce sull'Arno – spiega l'assessore alle attività produttive Simone Balsanti – un'iniziativa nata da staffolesi e che giunge alle seconda edizione, già lo scorso anno fu un successo per partecipazione e per gradimento del pubblico e sono sicuro che per l'edizione 2025 arriveranno ancora più persone.

E' una manifestazione a cui, come amministrazione teniamo particolarmente perché – continua Balsanti – cerca di mantenere vive le tradizioni delle nostre realtà rurali e della civiltà contadina e svolge anche un percorso di valorizzazione delle tipicità di una parte di toscana. Inoltre ha anche la funzione di rivitalizzare il centro di Staffoli, sia per il commercio che per l'aggregazione della persone”.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione la polizia municipale di Santa Croce ha disposto le seguenti modifiche alla viabilità. Dalle 8 alle 18 di domenica 1 giugno e di lunedì 2 giugno sarà chiuso al transito veicolare il tratto di via Foscolo, compreso tra via Milano ed il cimitero comunale. Dalle 8 di domenica 1 giugno alle 24 di lunedì 2 giugno è istituita la chiusura al transito veicolare di Largo Foscolo con un divieto di sosta e dalle 7 di domenica 1 giugno alle 23 di lunedì 2 giugno sarà chiusa al transito anche piazza della Segheria, con istituzione del divieto di sosta ed eventuale rimozione forzata.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

