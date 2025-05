Trovato con 4mila euro, marijuana e oggetti rubati: arrestato a Firenze

Trovato con 4mila euro in contanti, marijuana e diversi oggetti provento di furto, un 38enne di origine nigeriana è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia a Firenze per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di atti ad offendere. Ad allertare il 112 è stato un 17enne italiano il quale, nei pressi della fermata del tram Cascine, dopo essere stato fermato da una donna si sarebbe accorto di non avere più il cellulare in tasca. La donna, 39enne italiana, prontamente raggiunta dal ragazzo avrebbe ammesso di avergli sfilato il cellulare dalla tasca ma di non poterglielo restituire perché consegnato ad un uomo in cambio di sostanza stupefacente.

Così il 17enne, usando il telefono di un passante, ha dato l’allarme. Sul posto, gli operatori della Pol-tramvia hanno preso contatti con la vittima ed eseguito gli accertamenti del caso sulla donna che si trovava ancora sul posto. Intanto un'altra pattuglia ha effettuato ricerche in zona rintracciando, sdraiato a terra in viale Abramo Lincoln, l’uomo poi indicato dalla donna quale controparte dello scambio.

Il 38enne di origine nigeriana, a seguito dei controlli, è stato trovato in possesso di una somma in contanti pari a 4064 euro, tra banconote e monete, nonché di diversi oggetti di verosimile provenienza delittuosa, tra gli altri, 6 telefoni, una cassa bluetooth, 5 paia di auricolari, portacarte e portafogli griffati. Anche nella sua disponibilità, una pipetta per crack e due grinder, due coltellini da taglio, un coltellino multiuso e 3 involucri di sostanza del tipo marijuana per un peso totale di circa 3 grammi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Il 38enne, già noto per reati della stessa specie, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.

