Tutto pronto a Montespertoli per la 67esima Mostra del Chianti: il programma

Tutto pronto per la 67ª edizione della Mostra del Chianti. Il borgo toscano si trasformerà in un vivace palcoscenico che celebra l’eleganza e la profondità espressiva del vino, protagonista assoluto della manifestazione. Tanti gli eventi e le novità in programma fra degustazioni, tradizioni e spettacoli. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia d’inaugurazione in programma sabato 31 maggio 2025 alla presenza delle autorità cittadine. Seguirà il simbolico taglio del nastro che darà il via una nove giorni di eventi che onorano la produzione vitivinicola locale.

LA CERIMONIA D’INAUGURAZIONE

L’appuntamento per la cerimonia di apertura è alle ore 17:30 in Piazza Machiavelli. Qui ci sarà la partenza del corteo con la Giunta Comunale, la Filarmonica Amedeo Bassi, il Gruppo Novecento e le Contrade storiche (Cappella, Fontanelle, Fornace, Mura, Pozzo). La sfilata musicale si concluderà a piazza del Popolo, dove saranno presenti le autorità locali, le aziende agricole, le associazioni e gli ospiti. Di fronte al Palazzo Comunale il premio del torneo delle Contrade verrà consegnato nelle mani del Sindaco Alessio Mugnaini. A seguire la distribuzione degli stendardi ai capitani delle Contrade. L’Inno d'Italia segnerà la fine della cerimonia e l’inizio delle degustazioni in questa attesissima 67ª edizione della Mostra del Chianti di Montespertoli.

COSA FARE NEL WEEKEND

Il calendario è ricco di appuntamenti e di novità tra vino, tradizioni, musica e arte. Previste iniziative per tutte le fasce di età. Questo fine settimana sarà attivo il Luna Park presso Piazzale Caduti nel Lager, la Fiera Mercato in centro storico la domenica, la mostra fotografica “E fu sera e fu mattina” presso LOFT 19, numerose mostre d’arte e laboratori per ragazzi al Centro Culturale “Le Corti”. Il primo weekend si preannuncia imperdibile:

Sabato 31 maggio

ore 17:30 – Cerimonia di inaugurazione – Piazza del Popolo

ore 19:00 – Torneo delle Contrade con la gara con i trattorini

ore 20:00/02:00 – La Notte del Chianti con DJ Set di A.Saxo DJ – Piazza del Popolo

ore 21:30 – Spettacolo comico del “Grande Mago” Alessandro Politi – Piazza Machiavelli

Domenica 1 giugno

ore 10:00 – Raduno “Bacco2ruote” e Purple Silent Fitness – Piazza del Popolo

dalle 16:00 – Tour e-bike con degustazione in cantina (su prenotazione) – Piazza del Popolo

ore 16:30 – Torneo delle Contrade con il Tiro alla fune – Palazzo Comunale

ore 18:30 – Degustazione “Sfumature di Rosso” (su prenotazione) – Piazza del Popolo

ore 19:00 – Torneo delle Contrade con Gara di spaccalegna – Giardino Scuola Elementare

ore 21:00 – Cabaret con Andrea Vasumi – Piazza Machiavelli

ore 21:00 – Concerto della band Fegatelli Rock – Piazza del Popolo

NOVITÀ AL PASSO CON LA TRADIZIONE

Tra le novità più attese c’è il Tour in e-bike con degustazioni in cantina. Un’esperienza unica per godere a pieno la convivialità tipica toscana in modo davvero sostenibile, a contatto diretto con la natura, fra paesaggi e scorci del borgo indimenticabili, immersi tra i profumi antichi e le tradizioni schiette di un territorio antico. L’iniziativa è a pagamento su prenotazione.

Riconfermato anche quest’anno il Servizio vino al tavolo, che permette di ordinare i vini direttamente da smartphone, grazie alla collaborazione con i viticoltori locali, per un’esperienza ancora più immersiva e rilassata.

È possibile restare aggiornati sulle iniziative in programma tramite social network e sito dedicato.

LA DEGUSTAZIONE DEL VINO

Con l’appuntamento “Sfumature di rosso” gli esperti guideranno il pubblico alla scoperta dei segreti del vino. Domenica 1° Giugno va in scena la prima degustazioni tematica dal titolo Il Chianti Montespertoli. L’iniziativa, coordinata dai partner locali, è dedicata alle annate storiche di questo pregiato vino di cui sarà possibile esplorare le sue molteplici anime, coniugando scienza e passione. L’evento è gratuito ma è a numero chiuso, quindi è obbligatoria la prenotazione.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Durante l’intera durata della Mostra del Chianti sarà possibile acquistare il calice ufficiale presso il Convivium in Piazza del Popolo. Sarà possibile degustare vini seducenti, armoniosi, vibranti delle più importanti aziende vinicole del territorio. Gli stand gastronomici e i corner delle aziende vitivinicole saranno aperti sabato dalle 17:30 alle 02:00 e domenica dalle 10:00 all’01:00.

LA MOSTRA DEL CHIANTI

La Mostra del Chianti di Montespertoli si estende molto oltre l’universo enologico. Ogni giorno gli stand gastronomici, i giochi delle Contrade storiche, le mostre d’arte, gli spettacoli comici, la musica dal vivo e le numerose iniziative culturali in programma animeranno il centro storico del borgo toscano. La 67ª Mostra del Chianti è un viaggio tra aromi intensi, colori della terra, musiche popolari e memorie contadine, un inno a quella bellezza che – come il buon vino – sa farsi attendere, ma poi conquista per sempre.

Per prenotazioni degustazioni:

mostradelchianti@pirene.it

info@viticoltorimontespertoli.it

Il programma completo su: www.mostradelchianti.it

Fonte: Comune di Montespertoli

