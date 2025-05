Via Francigena, San Miniato Promozione lancia il contest fotografico dedicato al Giubileo

Promuovere un messaggio di pace che parte da San Miniato e arriva fino a Roma, seguendo i passi silenziosi ma potenti dei pellegrini lungo la Via Francigena: è questo il cuore del contest fotografico “San Miniato verso Roma – Giubileo 2025”, promosso dalla Fondazione San Miniato Promozione in occasione dell’Anno Giubilare in corso. L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: da un lato celebrare il valore umano del Cammino, dall’altro valorizzare San Miniato, farlo conoscere e riconoscere nel mondo grazie proprio ai pellegrini, che diventano ambasciatori del territorio, portando con sé e condividendo la bellezza, la storia e l’identità della Città della Rocca.

San Miniato, infatti, rappresenta una tappa fondamentale per i viandanti della Francigena, che spesso si fermano presso l’Ufficio Turistico in Piazza del Popolo 1 per ritirare le credenziali del pellegrino o far timbrare il proprio passaporto. A tutti loro, fino al 30 settembre 2025, sarà donata una maglietta a tema che dovrà essere indossata durante il cammino verso Roma. La t-shirt sarà ritirabile anche al vicinissimo Museo del tartufo delle colline samminiatesi (Mutart) nell’orario di apertura. Con questa maglia, simbolo visibile del messaggio di pace, i partecipanti dovranno scattare una foto lungo il tratto tra San Miniato e Roma e pubblicarla su Instagram, seguendo il profilo @sanminiatopromozione, taggandolo e utilizzando gli hashtag #sanminiato e #sanminiatopromozione. Le foto, in formato verticale o quadrato, dovranno essere originali, senza elementi protetti da copyright o volti riconoscibili senza autorizzazione.

A ottobre, una giuria interna composta dal cda di Fondazione SMP selezionerà le immagini più meritevoli sulla base della coerenza con il tema, della qualità artistica e della capacità di rappresentare lo spirito del Cammino e il volto autentico di San Miniato. Il vincitore riceverà un cesto di prodotti tipici enogastronomici del territorio. Testimonial dell’iniziativa è Davide Fiz, pellegrino contemporaneo e ambassador della Francigena 2025 con il suo progetto "Smart Walking", che coniuga cammino e lavoro da remoto, portando un nuovo modo di vivere e raccontare il viaggio lento e consapevole. Questo progetto non è solo un contest: è un invito a camminare con consapevolezza, a condividere valori universali, e a portare nel mondo, attraverso lo sguardo dei pellegrini, l’anima e la bellezza di San Miniato.

