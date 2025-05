Sindaco e assessore in visita alle scuole di Castelfranco prima delle vacanze estive

La scuola sta finendo e i saluti sono doverosi. Ieri mattina (29 maggio) il sindaco di Castelfranco di Sotto e l'assessore alla scuola Nicola Sgueo, hanno visitato le scuole del territorio comunale, dove hanno incontrato gli alunni, dai bambini del nido fino alle scuole medie salutando scolari e docenti prima della pausa estiva. La visita è stata anche l'occasione per confrontarsi con il personale scolastico e le insegnanti, sulle esigenze delle scuole e sui progetti in ponte per il prossimo anno scolastico.

La prima scuola dove si sono recati sindaco e assessore è stata primaria Guerrazzi per continuare con la scuola dell'infanzia di via Solferino, e con le scuole dell'infanzia e il nido di piazza Garibaldi. Al termine del giro nelle scuole del capoluogo il sindaco Mini e l'assessore Sgueo hanno incontrato il dirigente scolastico Sandro Sodini alle scuole secondarie di primo grado per fare il punto sulle varie esigenze dell'edilizia scuole e in generale del mondo della scuola castelfranchese. “Un incontro proficuo – dice Mini - e costruttivo come sempre con il nostro dirigente scolastico, dove ci siamo confrontati sulle varie questioni che cercheremo, nei limiti del possibile, di risolvere nell'interesse in primo luogo degli alunni”.

“La visita – ha continuato Mini – è stata fatta per salutare gli alunni di tutte le scuole dai piccoli del nido fino agli adolescenti della secondaria di primo grado, per portargli la vicinanza dell'amministrazione e dimostrare l'importanza che diamo al mondo della scuola e soprattutto alle giovani generazioni. Poi mi ha fatto piacere potermi confrontare anche con il personale scolastico che ho incontrato. Il modo migliore per capire anche le piccole criticità che ci sono e che magari si possono risolvere con poco, è il confronto diretto con chi vive la scuola tutti giorni”. La visita alle scuole si è conclusa al plesso di Orentano con il personale dell'ufficio scuola e dell'ufficio tecnico per valutare alcune migliorie da apportare ai locali della mensa già messi in programma, nei prossimi giorni proseguirà negli altri plessi delle frazioni.

“La visita alle scuole a fine anno è quasi un atto doveroso – spiega l'assessore Sgueo – la scuola è il nostro futuro, il futuro del territorio e quindi merita la massima attenzione, non solo nell'edilizia scolastica, ma anche nei progetti e nelle attività in cui il comune può sostenerla. La formazione dei nostri ragazzi è fondamentale, il loro futuro passa da quello che la scuola riesce a trasmettergli. Si sta per chiudere il primo anno scolastico che ho vissuto da assessore e sono state fatte molte cose. Ho trovato un personale docente e collaboratori scolastici preparati e volenteroso, quindi guardo al futuro per riuscire a fare ancora più attività con la speranza di dare più opportunità formative possibili ai ragazzi del territorio”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa