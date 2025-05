Inaugurata la 67esima mostra del Chianti a Montespertoli: tra tradizione, comunità e vino

Si è svolta oggi pomeriggio, sabato 31 maggio, la cerimonia inaugurale della 67ª Mostra del Chianti, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per la comunità di Montespertoli e per gli amanti del vino e delle tradizioni toscane.

Alle ore 17:30, da Piazza Machiavelli, è partito il corteo ufficiale che ha aperto solennemente la manifestazione. Un momento suggestivo e partecipato, che ha visto sfilare la Giunta Comunale, i Capitani delle Contrade, la Filarmonica Amedeo Bassi, il coro dei Montegufetti e alcuni figuranti del Gruppo Novecento in abiti storici, fino a raggiungere Piazza del Popolo, dove si è tenuta la cerimonia ufficiale di apertura.

Sul balcone del Palazzo Comunale, il Sindaco Alessio Mugnaini ha ricevuto il Trofeo delle Contrade dalla Contrada della Fornace, vincitrice dell’edizione 2024, per poi procedere con la consegna degli stendardi agli altri Capitani: Pozzo, Cappella, Mura e Fontanelle, sancendo così l’avvio delle nuove sfide tra contrade per l’edizione 2025.

L’inaugurazione è proseguita con l’esibizione del coro dei Montegufetti, un simbolico intervento del Sindaco e il tradizionale taglio del nastro, accompagnato dall’esecuzione dell’Inno nazionale a cura della Filarmonica.

A conclusione della cerimonia, il corteo ha compiuto un giro cerimoniale di Piazza del Popolo, invitando cittadini, visitatori e ospiti a unirsi per celebrare l’inizio di questa nuova edizione.

"Dal 1957, la nostra festa – nata come Fiera del Bestiame, poi Festa del Vino – è diventata ciò che oggi celebriamo con orgoglio: la Mostra del Chianti. Ogni anno, in questi giorni, Montespertoli si trasforma, si apre e si racconta. Racconta i suoi vini, i suoi produttori, le sue eccellenze, le sue storie. Quella di quest’anno è la prima Mostra senza Remo Mazzoni, memoria autentica della nostra comunità. Lo ricorderemo con affetto, assegnandogli simbolicamente il Premio Sportivo alla memoria. Sono certo che da lassù ci guarda e brinda con noi. A lui va il nostro pensiero più profondo."Parole pronunciate dal Sindaco Alessio Mugnaini durante la cerimonia di apertura." Questa festa è sempre più partecipata e più amata. È cresciuta tanto, ma non ha perso il suo spirito originario. È una festa che affonda le sue radici nella comunità, che ci ricorda chi siamo e da dove veniamo. Non è solo un evento: è un'identità che si rinnova ogni anno.

In questa settimana, Montespertoli mostra tutto il suo cuore."

Il Sindaco ha poi evidenziato come la Mostra rappresenti molto più di un semplice evento: è un racconto collettivo che ogni anno coinvolge viticoltori, produttori, associazioni e volontari, trasformando il centro del paese in uno spazio di incontro, conoscenza e condivisione. In questo contesto, ha rivolto un ringraziamento sentito a tutte le associazioni, ai produttori, ai volontari del Gruppo 900 e alla città gemellata di Épernay, presente anche quest’anno, a testimonianza di un’amicizia ormai consolidata. Tra gli appuntamenti più sentiti è stato citato anche il Torneo delle Contrade, momento ludico e rievocativo che è tornato a far parte del programma, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e di identità locale. Infine, ha voluto ricordare che, al di là dei cambiamenti e delle trasformazioni del paese, la Mostra del Chianti rappresenta un punto fermo: un appuntamento che ogni anno, l’ultimo sabato di maggio, torna puntuale per celebrare la tradizione, il lavoro e il vino di Montespertoli.

L’augurio conclusivo è stato rivolto a tutti i presenti: che sia una festa serena, partecipata, ricca di momenti di condivisione e, naturalmente, di buon vino.

Infine, ha comunicato l’intenzione di avviare, a partire dal prossimo anno, un percorso di riorganizzazione che prevede la ricostituzione del Comitato della Mostra del Chianti, con l’obiettivo di rendere la gestione più efficace e maggiormente condivisa.

Con l’apertura ufficiale si dà il via a nove giorni di eventi, degustazioni, musica dal vivo, giochi delle contrade, spettacoli e iniziative per grandi e piccoli, in un’edizione che come sempre unisce tradizione e partecipazione.

Il calendario è ricco di appuntamenti e di novità e sono previste iniziative per tutte le fasce di età. Già attivo il Luna Park presso Piazzale Caduti nel Lager, la Fiera Mercato in centro storico della domenica, la mostra fotografica “E fu sera e fu mattina” presso LOFT 19, numerose mostre d’arte e laboratori per ragazzi al Centro Culturale “Le Corti”. Il primo weekend si preannuncia imperdibile.

Tra le novità più attese c’è il Tour in e-bike con degustazioni in cantina. Un’esperienza unica per godere a pieno la convivialità tipica toscana in modo davvero sostenibile, a contatto diretto con la natura, fra paesaggi e scorci del borgo indimenticabili, immersi tra i profumi antichi e le tradizioni schiette di un territorio antico. L’iniziativa è a pagamento su prenotazione.

Riconfermato anche quest’anno il Servizio vino al tavolo, che permette di ordinare i vini direttamente da smartphone, grazie alla collaborazione con i viticoltori locali, per un’esperienza ancora più immersiva e rilassata.

Con l’appuntamento “Sfumature di rosso” gli esperti guideranno il pubblico alla scoperta dei segreti del vino. Domenica 1° Giugno va in scena la prima degustazioni tematica dal titolo Il Chianti Montespertoli. L’iniziativa, coordinata dai partner locali, è dedicata alle annate storiche di questo pregiato vino di cui sarà possibile esplorare le sue molteplici anime, coniugando scienza e passione. L’evento è gratuito ma è a numero chiuso, quindi è obbligatoria la prenotazione.

Durante l’intera durata della Mostra del Chianti sarà possibile acquistare il calice ufficiale presso il Convivium in Piazza del Popolo.

Gli stand gastronomici e i corner delle aziende vitivinicole saranno aperti sabato dalle 17:30 alle 02:00 e domenica dalle 10:00 all’01:00.

Per il programma completo: www.mostradelchianti.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

