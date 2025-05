Cade dal balcone mentre sistemava la tenda: morto un 68enne a Donoratico

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Donoratico, in provincia di Livorno: un uomo di 68 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal terrazzo della propria abitazione mentre stava eseguendo dei lavori domestici.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava sul balcone intento a sistemare la tenda esterna quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel cortile sottostante da un’altezza di circa quattro metri. L’impatto al suolo è stato violentissimo, provocandogli un grave trauma cranico.

A lanciare immediatamente l’allarme è stata la moglie, presente in casa al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza e il medico a bordo, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato inutile: per il 68enne non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine, ma si ipotizza una tragica fatalità. L’intera comunità locale è scossa dalla notizia.

