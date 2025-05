Pitbull morde bambina di 2 anni ad Agliana: prognosi riservata, condizioni stabili

È ricoverata in prognosi riservata ma in condizioni stabili al Meyer di Firenze una bambina di due anni, ferita gravemente ieri ad Agliana (Pistoia) dopo essere stata aggredita da un pitbull nella casa della nonna. La piccola, operata per morsi all’addome e alle gambe, non è in pericolo di vita. Ferita anche la nonna 68enne, tuttora ricoverata all’ospedale di Pistoia.

Secondo la ricostruzione della polizia municipale, l’aggressione è avvenuta appena la nonna è entrata in casa. Uno dei due pitbull presenti avrebbe attaccato la bambina e la donna. Una passante, sentite le urla e trovando le chiavi nella serratura, è entrata e ha soccorso entrambe con l’aiuto di altre persone. Sul posto sono intervenuti il 118 e la municipale.

I tre cani presenti – due pitbull e un setter , di proprietà degli zii della bambina – sono stati sequestrati dalla Asl. Si attende una relazione veterinaria per decidere sul loro destino. Nell’abitazione vivono sei persone; la bambina risiede con i genitori a Quarrata.