ARPAT: in consiglio comunale arriva il sostegno da parte di M5S e di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli

All’ultimo Consiglio Comunale del 28 maggio, i gruppi consiliari del Movimento 5 Stelle e di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli hanno presentato una mozione a sostegno dell'agenzia ARPAT, la cui funzione è cruciale per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica in Toscana.

ARPAT – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio degli inquinanti ambientali. È l’ente incaricato di controllare che le concentrazioni di sostanze tossiche nell’aria, nelle acque e nei suoli rientrino nei limiti previsti dalla legge. In questo modo, ARPAT non solo previene danni ambientali e degrado, ma contribuisce direttamente alla prevenzione sanitaria, individuando situazioni critiche e attivando tempestivamente misure correttive.

Tuttavia, da anni l’agenzia è sottoposta a un progressivo e preoccupante depotenziamento. Dal 2010 ad oggi, il personale è stato ridotto di ben 139 unità, e per il solo triennio in corso è prevista una diminuzione dei finanziamenti pari a circa 480.000 euro. Una contrazione che mina l’efficacia operativa dell’ente, proprio in un momento storico in cui le emergenze ambientali e sanitarie richiederebbero, al contrario, un potenziamento degli strumenti di controllo e prevenzione.

Sorge quindi spontaneo domandarsi perché un’agenzia tanto strategica venga sistematicamente indebolita, invece che rafforzata. In un contesto in cui l’ambiente e la salute pubblica dovrebbero rappresentare una priorità, non possiamo accettare che ARPAT venga lasciata senza le risorse umane ed economiche necessarie per svolgere il proprio lavoro.

Per questi motivi, la mozione chiedeva al Comune di Empoli di:

esprimere piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori di ARPAT; sollecitare la Regione Toscana e gli enti competenti a garantire risorse adeguate, stabilità occupazionale e il giusto riconoscimento professionale a chi opera nell’agenzia; promuovere un confronto istituzionale affinché ARPAT possa agire con piena autonomia e indipendenza, senza interferenze politiche, rafforzando così il suo ruolo di garante imparziale della salute e dell’ambiente.

Jacopo Maccari, capogruppo del M5S in Consiglio comunale afferma: "Siamo soddisfatti che questa mozione sia stata approvata all’unanimità, con il voto favorevole sia della maggioranza che delle altre forze di opposizione. Un segnale forte, che impegna ufficialmente il Comune di Empoli a sostenere ARPAT, le sue legittime rivendicazioni e, soprattutto, la difesa della salute pubblica e dell’ambiente nel nostro territorio."

