Autostrade: tutte le chiusure notturne

Tutte le chiusure notturne sulle principali arterie italiane.

A1 MILANO-NAPOLI

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di potenziamento impianti della galleria Brancolano, nelle quattro notti di martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze sud oppure utilizzare l'area di parcheggio Villa Costanza, per riprendere la A1 verso Roma e uscire a Firenze Impruneta. I veicoli pesanti dovranno uscire alla stazione di Firenze Scandicci.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 21:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 giugno e dalle 21:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 giugno sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 227+700) e l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Roncobilaccio ovest", situata all'interno del tratto. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze. Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Roncobilaccio ovest", situata all'interno del tratto. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

A11 FIRENZE-PISA NORD

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Lucca est, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capannori.

Sempre sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pisa: Montecatini Terme; in uscita per chi proviene da Firenze: Prato ovest.

Infine ancora su questa arteria, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Chiesina Uzzanese.

Fonte: Autostrade per l'Italia