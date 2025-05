Show nerazzurro ad Alghero: Lenergy Pisa BS piega We Beach Catania 5-3 e sogna in grande

We Beach Catania: Giordani, Coppola, Rafinha, Spaccarotella, Duarte, Zurlo, Giuffrida, D’Amore, Chiky, Castrianni, Raciti, Randis. All.: Giuffrida. Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Fazzini, Bertacca, Hulk, Simone Marinai, Barsotti, Ott, Percia Montani, Datinha, Casapieri, Mogavero, Stefano Marinai. All.: Marrucci.

Reti: 2’pt Fazzini, 5’pt Randis, 7’pt Stefano Marinai, 10’pt Stefano Marinai, 1’st Hulk, 6’st Barsotti, 1’tt Zurlo, 7’tt Zurlo.

Seconda vittoria consecutiva per il Lenergy Pisa BS, che nella seconda giornata di Poule Scudetto batte 3-5 We Beach Catania, titolare in carica della Coppa Italia. La grande azione personale di Hulk rifinita da Fazzini apre la gara, presto pareggiata dal rossoblù Randis.

La squadra nerazzurra torna in vantaggio con la doppietta di Stefano Marinai, complice un eccezionale assist di Datinha. Nella ripresa a Hulk bastano quattro secondi per fare poker, mentre Barsotti cala la manita alla metà di periodo. Nell’ultimo terzo di gara Zurlo riapre i conti con una doppietta ma non basta. Ad Alghero continua a vincere il Lenergy Pisa, che domenica 1° giugno affronta Farmaè Viareggio BS alle ore 17:15, con diretta YouTube sul canale della Lega Nazionale Dilettanti e radiocronaca di Punto Radio.

Fonte: Lenergy Pisa Beach Soccer 2014