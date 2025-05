Blitz dei Carabinieri nei luoghi della movida: giovani con droga, multe e patenti ritirate

Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri nei comuni di Piombino e Campiglia Marittima, su disposizione del Comando Provinciale di Livorno. L’operazione, condotta dalla Compagnia di Piombino, ha visto un’importante presenza di pattuglie sul territorio, con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa e prevenire le violazioni al codice della strada.

Nel corso dei controlli sono emersi numerosi episodi legati all’abuso di alcol alla guida. In via della Repubblica, un 20enne di Piombino è stato fermato alla guida della propria auto con un tasso alcolemico di 0,91 g/l. È stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. Stessa sorte per un altro giovane di 20 anni, sorpreso in via della Base Geodetica con un tasso di 0,7 g/l.

Più grave la situazione di un 60enne, controllato prima in evidente stato di ubriachezza all’interno di un esercizio commerciale in via Landi, dove disturbava clienti e commercianti. Poco dopo, è stato fermato di nuovo mentre guidava il suo scooter in via della Repubblica con un tasso alcolemico pari a 1,5 g/l. Per lui sono scattate due denunce: una per guida in stato di ebbrezza e una per ubriachezza molesta.

L’operazione ha interessato anche i luoghi di ritrovo giovanili, in particolare l’area esterna dei locali pubblici. Qui i militari hanno trovato tre uomini, tra i 20 e i 36 anni, in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish, compatibili con l’uso personale. Sono stati segnalati alla Prefettura di Livorno come assuntori di stupefacenti, e la droga è stata sequestrata.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 98 persone, 16 delle quali già sottoposte a misure restrittive. Sono stati controllati 62 veicoli, con l’emissione di 9 multe per infrazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza assicurazione, mancato uso delle cinture, mancata revisione del mezzo e uso del cellulare alla guida. Le sanzioni ammontano a circa 1.200 euro, e sono state ritirate due patenti.