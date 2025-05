Blitz della Polizia a Firenze: otto arresti e oltre 400 grammi di droga sequestrati

Oltre 100 persone identificate, numerosi veicoli controllati e otto arresti: è il bilancio dei controlli straordinari effettuati questa settimana dalla Polizia di Stato nei quartieri fiorentini di Novoli, Rifredi e Isolotto.

Cinque persone sono state arrestate per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso, una delle quali anche per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Un altro soggetto è stato fermato per ricettazione, possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e detenzione di droga. Due ulteriori arresti sono scattati per detenzione ai fini di spaccio.

Durante i controlli in alcuni stabili abbandonati in via del Sodo, gli agenti hanno sequestrato circa 446 grammi di hashish, 24 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e un taglierino.

Le operazioni hanno coinvolto le volanti, la Squadra Mobile, il Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile e la Polizia Scientifica. Le indagini proseguono.

