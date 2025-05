Camaiore, svelati i bozzetti dei Tappeti di Segatura 2025

Che cosa hanno in serbo per noi i Maestri Tappetari? Il Cinema Borsalino di Camaiore ospiterà martedì sera (3 giugno, ore 21.30) la presentazione ufficiale dei bozzetti dei Tappeti di Segatura 2025. I maestri Tappetari camaioresi, come ormai la secolare tradizione impone, realizzeranno le loro opere di segatura colorata nella notte del Corpus Domini (tra il 21 e il 22 giugno prossimi), inondando di colore e di magia il Centro Storico di Camaiore.

Un primo assaggio di questa storia di arte, fede e cultura, che si appresta a scrivere un nuovo meraviglioso capitolo, lo si avrà appunto martedì sera, quando i maestri dei 19 gruppi sveleranno il progetto e il bozzetto del loro nuovo tappeto. A realizzare questi veri e proprio quadri di segatura colorata saranno i gruppi Porta Nuova, Gruppo Archeologico, Greenaway, Sunset, FuoriPorta Lombricese, La Torre, Sesto Lucchese, Amici Tradizioni Popolari, La Badia, Palinsesto, Giovani Palinsesto, Arte di Domani, Scout Agesci Camaiore 1, Amici della Pistelli, Istituto Comprensivo Camaiore 1, Giovanissimi di Sesto Lucchese, C.RE.A., Comitato Via XII Agosto e la new entry Associazione Il Tuo Sorriso

Il tema di quest’anno, a cui tutti i Maestri Tappetari dovranno ispirarsi, si lega in maniera aderente al Giubileo della Speranza 2025, sotto stimolo della Chiesa di Camaiore. Ad ogni gruppo di Tappetari, quindi, il compito di redigere un’idea aderente alla tematica selezionata e in grado, come sempre, di stupire per forme, colori, sfumature, soggetti ed elementi decorativi.

Durante la serata, a ingresso libero, sarà proiettato, in prima visione, “Orizzonti Effimeri”, uno speciale documentario, realizzato dal Comune di Camaiore, che racconta la storia di questa manifestazione secolare, che affonda le radici lontano nel tempo ma che, ogni anno, si rinnova e si tramanda, destinata a non morire mai.

Tanti i relatori che prenderanno parte alla serata. A intrattenere il pubblico anche la musica con il coro Donne InCanto. Conduce Fabrizio Diaolaiuti.

La serata è a ingresso libero

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio Stampa

