Cecco e Cipo in concerto a Serravalle per la festa della Repubblica

Ultimo concerto prima dell’inizio di una fantastica edizione del Jump Festival (dal 25 al 29 Giugno 2025). Per la Festa della Repubblica al parco di Serravalle di Empoli un grande ritorno: Cecco e Cipo. Buona musica, energia e una bella serata da trascorrere all’aria aperta, dalle 18.

Cecco e Cipo alias Simone Ceccanti e Fabio Cipollini, entrambi di Vinci, classe ’92, muovono i primi passi nella scena musicale da giovanissimi nei circoli ARCI. Quattro album all’attivo e numerosi concerti in tutta la penisola, conquistano l’attenzione della stampa e del grande pubblico grazie a una cliccatissima audizione a X Factor 8, che conta oggi oltre 6milioni di visualizzazioni su YouTube. La loro peculiarità è l’arte del racconto, un gusto per lo storytelling cantato con ironia e irriverenza, tratti tipici di questo duo che, anche ad anni di distanza dall’esperienza televisiva di X Factor, continua ad affascinare un’ampia fanbase ma anche la loro potente naturalezza.

Uno show pomeridiano tra vecchie canzoni e tante nuove. Partirà proprio da Empoli il tour estivo di Cecco e Cipo e li vedremo in giro, in Toscana e non solo.

L’evento è promosso dall’associazione Jump in collaborazione con cooperativa sociale Sintesi Minerva, l’associazione culturale Sète e patrocinati dal Comune di Empoli.

Per informazioni i contatti sono: associazionejumplive@gmail.com Roberto 331 9749060 e Luca 334 8092835.

Fonte: Associazione Jump Live

