Notte amara a Monaco: sfuma il sogno Champions per i tre toscani dell’Inter

Finale a senso unico all’Allianz Arena di Monaco di Baviera: il Paris Saint-Germain travolge l’Inter con un netto 5-0, conquistando la sua prima Champions League e spegnendo i sogni nerazzurri. Una serata difficile per la squadra di Simone Inzaghi, che si è vista sopraffatta dal talento e dalla determinazione dei parigini.

Ma tra le righe di una sconfitta che brucia, spunta un dato curioso e orgoglioso per la Toscana: sono tre i toscani protagonisti della finale, due nello staff tecnico e uno in campo.

Mario Cecchi, originario di Limite sull’Arno nel comune di Capraia e Limite, ha iniziato la sua carriera nell’Empoli, dove ha allenato la Primavera. Proprio lì ha incrociato il cammino di Simone Inzaghi, che lo ha voluto con sé prima alla Lazio e poi all’Inter, affidandogli un ruolo importante nel suo staff.

Anche Riccardo Rocchini è parte dello staff nerazzurro: nato a Firenze, ha un passato da calciatore in diverse squadre toscane, poi è diventato allenatore e ha lavorato come vice di Alessandro Pane alla Cuoiopelli in Serie C2 e guidato il Grassina in Eccellenza. Anche lui ha seguito Inzaghi nella sua avventura milanese.

L’unico dei tre a scendere in campo è stato Kristjan Asllani: nato a Elbasan, in Albania, è cresciuto a Buti, in provincia di Pisa, dove si è trasferito da bambino. Ha mosso i primi passi nel Monte Serra prima di entrare nel settore giovanile dell’Empoli, con cui ha debuttato in Serie A nella stagione 2021-22. Oggi è una giovane promessa del centrocampo dell’Inter.

