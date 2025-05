Consiglio comunale di Castelfiorentino, arriva la replica di Fiore

Prendo atto, con dispiacere ma senza sorpresa, che tutti i gruppi consiliari ritengono necessario screditarmi pubblicamente per guadagnare visibilità sugli organi di stampa.

La Lega, al contrario, continua ogni giorno a lavorare concretamente sui problemi del territorio: dall’ospedale alla S.R. 429, da via Sanzio – dove l’ufficio tecnico ci ha dato ragione – allo sportello SOS Bollette, istituito per aiutare i cittadini in difficoltà.

Come accade spesso, i toni durante il Consiglio Comunale si alzano e si può andare oltre le righe, ma al termine delle sedute non serbo rancore verso nessuno. Tuttavia, questa volta si è superato ogni limite. Ciò che più stupisce è che il Presidente del Consiglio non abbia ritenuto opportuno adottare alcun provvedimento disciplinare nei miei confronti, a conferma della mancanza di fondamento delle accuse.

In attesa della trascrizione ufficiale del verbale, intendo verificare con precisione le frasi che mi si attribuiscono e per le quali sono stato oggetto di un attacco tanto vile quanto infondato. Una volta acquisita tale documentazione, procederò per vie legali, denunciando per diffamazione coloro che ritengo responsabili di questa grave mistificazione.

Angelo Fiore, Lega Castelfiorentino

