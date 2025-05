Donazioni all’Oncologia di Nottola: inaugurati un ecografo portatile e quadri per rendere più accogliente il reparto

Ieri 30 maggio nell’auditorium dell’ospedale di Nottola, sono stati inaugurati un ecografo portatile e dei quadri donati all’Oncologia da parte delle associazioni di volontariato della Val di Chiana senese.

All’evento erano presenti: la direttrice dei presidi di Nottola e di Abbadia San Salvatore Rosa La Mantia, che, essendo negli ultimi giorni di servizio, ha salutato tutti i presenti; la dottoressa Barbara Bianconi, che dal primo giugno la sostituirà come facente funzione nell’incarico; Antonella Catoni della RSU in rappresentanza della Vecchia Cantina; rappresentanti dell’Aps Ads Atletica Sinalunga, ideatrice dell’iniziativa “Dai una mano in corsa”, dell’Organizzazione di volontariato “Io Sempre Donna” e di Bettolle in Rosa.

Il nuovo ecografo consentirà di poter effettuare esami strumentali nel territorio e anche a domicilio del paziente.

I quadri, frutto di donazioni anche di aziende del territorio, contribuiranno a creare un ambiente più accogliente e umano, offrendo ai pazienti e ai loro familiari uno spazio più sereno durante il percorso terapeutico.

«Voglio esprimere la mia soddisfazione per l’ennesimo riconoscimento e apprezzamento per il reparto di Oncologia e, inoltre, mi preme ringraziare le associazioni del territorio, con cui da anni c’è un bellissimo rapporto di collaborazione e alleanza, - dichiara la direttrice di Nottola La Mantia. - È stata chiusura in bellezza del mio incarico di Direttrice dell’ospedale e approfitto per salutare e ringraziare tutto il personale di Nottola e Abbadia e augurare loro il miglior futuro».

"Questo gesto è per noi motivo di grande riconoscenza, - afferma il direttore di Oncologia di Nottola Di Clemente, - perché dimostra quanto la comunità e le associazioni di volontariato della Val di Chiana siano vicine ai nostri pazienti e al nostro lavoro. È un ulteriore segno tangibile di solidarietà e attenzione verso chi affronta un momento difficile della propria vita".

"La donazione dell’ecografo e dei quadri, insieme al progetto della Psiconcologia che si sta sviluppando, sono un ulteriore segno dell’attenzione dell’Associazione verso l’ospedale di Nottola, - le parole del responsabile di Dai una mano in corsa dell’Aps Ads Atletica Sinalunga Gianni Mencacci. - Mi preme ringraziare la dottoressa La Mantia per il supporto che ci ha dato in tutti questi anni e fare un in bocca al lupo alla dottoressa Bianconi che la sostituirà come facente funzione nell’incarico".

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio Stampa

