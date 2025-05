Empoli capitale dei giovani musicisti europei. Torna European Youth Orchestra "Ferruccio Busoni"

Sono stati pubblicati i risultati delle audizioni per la European Youth Orchestra "Ferruccio Busoni", l'ambizioso progetto del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni iniziato nel 2024 durante le celebrazioni del centenario della scomparsa del compositore empolese.

La selezione, riservata solo ad alcuni posti vacanti, curata da Sergio Alapont, Direttore di fama internazionale, e dal Direttore artistico Lorenzo Ancillotti, è consultabile sul sito internet del Centro Busoni all'indirizzo https://www.centrobusoni.org/risultati-audizioni-per-la-formazione-della-european-youth-orchestra-ferruccio-busoni-2025/

L'orchestra si riunirà a Empoli dal 5 luglio per una settimana di residenza artistica con il concerto finale venerdì 11 luglio alle ore 21.00 in Collegiata di Sant'Andrea. Saranno eseguiti: "Le ultime sette parole di Cristo sulla croce", Hob:XX:1 (Introduzione – Maestoso e Adagio) di Joseph Haydn, "Symphonic Suite", op. 25 (I – Praeludium) di Ferruccio Busoni, "Concerto per flauto e arpa" K 299 di Wolfgang Amadeus Mozart e la "Sinfonia n. 5 in do minore" op. 67 di Ludwig van Beethoven.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli

