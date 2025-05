Festa della Repubblica: le celebrazioni per il 79esimo anniversario a Firenze

Lunedì 2 giugno avranno luogo a Firenze le celebrazioni per il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana.

Le iniziative prenderanno il via alle ore 10:00 in Piazza della Repubblica con la cerimonia dell’Alzabandiera, alla presenza delle massime autorità cittadine, civili e militari.

Successivamente, il corteo si dirigerà verso Piazza della Signoria. Sull’Arengario di Palazzo Vecchio, alle ore 10:30, si proseguirà la cerimonia, che si aprirà con il saluto della Sindaca di Firenze, Sara Funaro, e con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica a cura del Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino. A seguire, verranno consegnate le Onorificenze dell’Ordine al Merito della

Repubblica Italiana, conferite dal Capo dello Stato a cittadini distintisi per meriti acquisiti nell’ambito della propria attività professionale, per l’impegno in campo sociale e umanitario, o per i lodevoli servizi resi nelle carriere civili e militari.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate