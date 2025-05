Festa della Repubblica 2025 a San Giuliano Terme: cerimonia al Parco delle Covinelle

Il comune di San Giuliano Terme si appresta a celebrare la Festa della Repubblica del prossimo 2 giugno alle ore 10 con una cerimonia al parco della Covinelle presso la frazione di Molina di Quosa. Un appuntamento importante per il Paese e il territorio sangiulianese, insieme al giorno della liberazione dell'Italia del 25 aprile, a quello della liberazione di San Giuliano Terme il 2 settembre e agli appuntamenti intorno alla memoria dell'eccidio della Romagna.

"L'invito è rivolto alla cittadinanza - afferma il sindaco Matteo Cecchelli - per un'ampia partecipazione per un appuntamento di profonda importanza in cui riflettere e ricordarsi del grande valore della giornata in cui, nel 1946, il popolo italiano scelse tra Monarchia e Repubblica, facendo la giusta scelta che portò alla realizzazione del sogno repubblicano che dal Risorgimento alla Liberazione animava testa e cuore di chi voleva un'Italia libera, unita e democratica".

Un particolare appello va "ai giovani del nostro territorio, solo pochi giorni fa abbiamo convocato un consiglio comunale aperto dove studentesse e studenti che hanno partecipato al pellegrinaggio della memoria, organizzato da Aned, hanno portato il vissuto dell'esperienza ai campi di sterminio nazisti". "Ci hanno emozionati - prosegue - e ci hanno trasmesso un grande senso di speranza nel vedere continuità nel vedere portare avanti quei valori che ci hanno trasmesso coloro che non sono più con noi, le persone che hanno combattuto per abbattere la dittatura fascista e l'occupazione nazista, che si sono adoperati per aiutare gli sfollati durante la seconda guerra mondiale, che si sono spesi, sovente a costo della vita, perché oggi si possa vivere nelle libertà democratica garantite dalla nostra Costituzione. Quei gesti che hanno fatto attribuire a San Giuliano Terme la medaglia d'argento al merito civile. La festa della Repubblica, come tutte le ricorrenze che hanno un legame con la Liberazione e la Resistenza, è il giorno in cui celebriamo tutto questo".

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio Stampa

