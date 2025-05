"Attacco vile": FdI accusa il PD di body shaming contro Petrucci

Fratelli d’Italia attacca il Partito Democratico toscano, accusandolo di body shaming nei confronti del consigliere regionale Diego Petrucci. Al centro della polemica, una foto pubblicata sulla pagina Facebook dei dem regionali, ritenuta offensiva nei confronti dell’esponente di FdI. L'immagine era accompagnata da un commento in risposta alle critiche mosse da Petrucci all’ospedale di Cisanello, definito dal consigliere un “buco nero della sanità”. La vicenda ha acceso lo scontro politico tra le due forze, con FdI che chiede rispetto e toni più adeguati nel dibattito pubblico.

Dal messaggio originale, sul profilo Facebook di PD Toscana, si legge: "L'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana è una delle punte della nostra sanità pubblica. A certificarlo sono anche le tante persone che arrivano da altre Regioni, sapendo di trovare qui cure di qualità, professionalità e umanità. Per questo è inaccettabile che il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci, abbia definito Cisanello "il buco nero della sanità toscana".

“È vergognoso lo scomposto attacco del Partito Democratico toscano contro il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, colpevole soltanto di aver evidenziato le gravi criticità dell’ospedale Cisanello.” Denuncia Fratelli d’Italia Pisa.

“Nel tentativo di screditarlo, il PD ha utilizzato una foto in cui Petrucci era visibilmente segnato dalle gravi conseguenze di un gravissimo incidente che ha rischiato di costargli la vita. Un attacco vile e meschino ascrivibile al body shaming che oltrepassa ogni limite del confronto politico civile”

“È lo stesso PD – prosegue la nota – che si erge a paladino del contrasto al body shaming, che riempie convegni e social di buoni propositi contro l’odio personale. Ma alla prima occasione, gettano la maschera e colpiscono con bassezze inaccettabili, che nulla hanno a che fare con la politica. Predicano bene, ma razzolano male. Si tratta di un grave attacco personale per il quale chiediamo le scuse da tutto il Pd Toscano, in primis dal segretario Emiliano Fossi”

Sulla vicenda Cisanello, Fratelli d’Italia ribadisce con fermezza le proprie posizioni: “L’ospedale di Cisanello è costato miliardi di euro ai cittadini toscani e, dopo oltre vent’anni, il trasferimento non è ancora completato. Nei reparti come pronto soccorso e dialisi si registrano quotidianamente gravi criticità che penalizzano pazienti e operatori. Le responsabilità sono politiche, e affondano in una progettazione sbagliata, figlia della gestione fallimentare della sanità da parte della sinistra toscana.”

“Fratelli d’Italia è e continuerà ad essere dalla parte di medici, infermieri, OSS e di tutto il personale sanitario, che con professionalità e spirito di sacrificio lavorano ogni giorno tra mille difficoltà. Non stiamo e non staremo mai dalla parte dei 2.142 primari nominati dal PD per proteggere il proprio sistema di potere.”

Diego Petrucci non è solo – conclude il partito – “e continuerà, con la schiena dritta, a denunciare disservizi, sprechi e logiche clientelari, nell’interesse dei cittadini toscani.”

La replica arriva anche dallo stesso Petrucci, che commenta: "Il PD mi attacca perché ho detto che Cisanello 'è il buco nero della sanità toscana' riferendomi al fatto che lì c’è un cantiere da oltre vent’anni, che è costato miliardi di euro".

"Sul fatto, invece, che non mi riferissi alle eccellenze e alle competenze delle donne e degli uomini che lavorano a Cisanello - prosegue - non ho certo bisogno di scrivere niente, perché loro sanno da che parte sto, conoscono le mie battaglie e le mie proposte di questi anni e sono orgoglioso di essere diventato il punto di riferimento di tanti di loro".

"In questi 5 anni ho girato tutti gli ospedali della Toscana e laddove le cose funzionano non ho mai avuto problemi a dirlo. Basta leggere ciò che ho scritto sul Pronto Soccorso di Careggi nei giorni scorsi. Auguro al nuovo direttore generale - conclude - di far bene".

