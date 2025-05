Frazioni al Centro, ad Avane si parla del restyling di Casa Cioni

Nuova assemblea con i cittadini della frazione di Avane: Frazioni al Centro, il tour della giunta comunale, ha fatto tappa alla scuola 'Galilei' nella serata di giovedì 30 maggio. Gli interventi si sono incentrati su alcune specificità della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi. Il sindaco e la giunta hanno infine risposto alle domande dei molti cittadini occorsi, con riflessioni e spunti interessanti per la comunità.

Come sempre, due i punti focali da cui l'amministrazione trae l'elenco di interventi puntuali: il programma di mandato e il Piano Frazioni e Quartieri (https://piano-frazioni-quartieri.comune.empoli.fi.it/).

Il programma di mandato segnala questi interventi:

- Aumento della sicurezza stradale per rendere più sicura via della Motta - È stato incaricato nel 2025 l'ufficio tecnico comunale per valutare dove effettuare dei restringimenti stradali, considerando il parere della polizia municipale. Lo studio nel dettaglio porterà poi all'investimento delle risorse che verranno messe a bilancio.

- Fare di Casa Cioni un nuovo centro di servizi, socialità e associazioni - Si prosegue con i lavori con 400mila euro già a bilancio, da parte della Soprintendenza è giunto il via libera al progetto. I lavori sono già stati appaltati e nel mese di giugno partirà il cantiere. Gli step parlano di una pulizia dell'area interna ed esterna, a seguire la fine dei lavori strutturali. Si terranno prossimamente anche altri incontri puntuali per definire meglio le funzioni che verranno inserite nel nuovo progetto così da adeguarlo al meglio.

Questi invece gli altri punti del Piano Frazioni e Quartieri

- Studio viabilità via Pietro Lari - Programmato per il 2025

- Pallaio di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto - Programmato intervento per il 2025, sarà necessario rimuovere il manto in superficie e mettere la sabbia

- Manutenzioni via Pietro Lari, via Labriola e stradello retrostante le abitazioni di queste vie - Programmato per il 2026

- Area verde con sostituzione giochi per bambini tra via Magolo e via Avane - Programmato per il 2026

- Parcheggio per il centro abitato altezza via Motta - Programmato per il 2027, c’è la previsione negli strumenti urbanistici

- Marciapiedi all’imbocco di Avane - Programmato per il 2027

- Parcheggio dietro la chiesa - Programmato per il 2028, importo previsto di 280mila euro

- Fognature via della Motta - Aggiornamenti dopo studio di Acque e Consorzio di Bonifica studio in corso

- Riqualificazione edifici Erp via Saffi e palazzo via Manetti - A Publicasa è stato chiesto uno studio dei palazzi che hanno priorità. L'amministrazione ha partecipato a una gara di Publicasa per l'efficientamento energetico con fondi Pnrr per gli immobili. In caso di vittoria sarebbe un notevole investimento sull'edilizia pubblica.

- Rimozione auto abbandonate via Saffi - In corso dal 2024, nonostante le procedure siano lunghe. Al momento ne rimangono 3.

LE DOMANDE DEI RESIDENTI

La serata si è soffermata molto su via Lari e sulla viabilità complicata. Parliamo di una strada molto stretta ma molto trafficata. È in valutazione all'ufficio tecnico la creazione di un senso unico in ingresso da via Lucchese verso il centro abitato. Un doppio senso non è contemplabile per la conformazione della strada, sarà incluso uno studio anche su via Labriola.

Sul tema allagamenti, l'amministrazione ha fatto domanda per il bando regionale dei progetti DODS (Documento Operativo Difesa del Suolo). Il progetto riguarda dei sistemi di pompaggio fisso tramite idrovore, una di queste presenti anche per Avane, con un sistema automatico che libera il reticolo minore scaricando nei campi laddove le cataratte per l'Arno siano chiuse.

Avane necessita di una fognatura in alcuni punti ed è stato incaricato uno studio per Acque e Consorzio di Bonifica per migliorare la situazione in caso di allagamenti. Gli aggiornamenti arriveranno in autunno.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Giovedì 5 giugno appuntamento alla Casa del Popolo di Fontanella per Frazioni in Giro. Come sempre a partire dalle 21.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli

