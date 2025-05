Fucecchio, si ribalta con il trattore: in pericolo di vita un 72enne

Un uomo di 72 anni è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale San Giuseppe di Empoli dopo essersi ribaltato con il trattore. La dinamica dell'incidente non è chiara, ma il fatto sarebbe avvenuto a Fucecchio in via Pesciatina.

Le condizioni critiche dell'uomo hanno reso necessario il trasferimento all'Ospedale di Careggi a Firenze. L'anziano, in pericolo di vita, avrebbe subito un trauma toracico dovuto allo schiacciamento.

