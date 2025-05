Gambassi e l'illuminazione dell'ex teatro. Da oggi verrà usata come simbolo di ricordo o denuncia

Il Consiglio Comunale di Gambassi Terme, discutendo una mozione presentata da decine di cittadini, ha preso a maggioranza una decisione importante riguardo all'illuminazione dell'ex teatro in Piazza Di Vittorio. Utilizzare l'illuminazione come elemento di denuncia, ricordo o omaggio dovrà essere il modo potente per sensibilizzare la comunità su temi importanti e promuovere la riflessione e la consapevolezza.

L'ex teatro viene riconfermato monumento simbolo di solidarietà e di impegno per la comunità, e la decisione del Consiglio Comunale avrà un impatto significativo sulla percezione e sull'utilizzo dello spazio pubblico.

Per il mese di giugno è stabilito che avrà i colori della bandiera palestinese, come denuncia contro il genocidio che si sta verificando in Palestina e per dichiarare la nostra vicinanza al popolo martoriato dalla criminale aggressione israeliana.

Fonte: Ufficio Stampa