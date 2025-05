Il Biodistretto di San Gimignano festeggia gli 80 anni del riso Carnaroli

80 anni fa in una cascina di Paullo, nel Milanese, il risicoltore Ettore de Vecchi incrociò le due varietà Vialone e Lencino ottenendone una nuova destinata a diventare un classico della produzione italiana: il Carnaroli. Per festeggiare l’anniversario l’Ente Nazionale Risi ha varato un programma di iniziative e fino al 12 giugno la Via Francigena sarà al centro del progetto Sosta & Gusta che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.

Il Biodistretto di San Gimignano, per l’occasione, ha colto l’invito dell’associazione Strada del Riso dei Tre Fiumi di Mortara (Pavia) – in collaborazione con importanti partner come Slow Food Italia – e ha organizzato una cena biologica della biodiversità rurale che avrà luogo mercoledì 4 giugno dalle 20 presso il Centro civico Le Granaglie di piazzale Martiri di Montemaggio 2.

Sosta & Gusta punta a valorizzare il turismo lento e sostenibile, promuovendo la Via Francigena non solo come un itinerario storico-religioso ma anche come un percorso di scoperta culturale, ambientale e gastronomica. L’evento è l’occasione per promuovere la sostenibilità e la consapevolezza del valore del cibo buono, pulito e giusto. Si tratta di un ciclo tour da Londra a Roma fatto di pedalate in campagna, piccoli borghi e città storiche.

Lungo il tragitto alcune tappe evento in luoghi simbolo con degustazioni e show-cooking, risotti speciali, piatti e vini rappresentativi dei territori che ospitano gli appuntamenti. La maniera ideale per valorizzare le eccellenze enogastronomiche, le comunità locali e il vero Made in Italy in onore della candidatura della cucina italiana come Patrimonio dell’umanità Unesco.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune e del supporto della Pro Loco. Tra i fornitori ufficiali ci sono ben dodici aziende dell’area di San Gimignano che producono da anni attraverso i metodi dell’agricoltura biologica. Non solo riso, dunque, ma tanti prodotti di eccellenza del territorio.

Fonte: Distretto Biologico Valdelsa