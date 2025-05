Il colligiano Gianni Siragusa in Grecia per gli ottavi Giochi mondiali sportivi

Dopo una lunga attesa si apre il sipario in Grecia ( 3-7 giugno), per gli ottavi Giochi mondiali sportivi (World sport game) .

Si parte con la regina degli sport quello dell'atletica, passando dal nuoto ,scherma ,arti marziali ,volley, calcio ,pallacanestro ecc.ecc.

Il regolamento internazionale per questi giochi, prevede l'esclusione agli atleti che hanno partecipato all'ultima edizione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024,e non solo ,anche atleti classificati nei singoli sport nei primi tre ad un evento europeo o mondiale.

Le città coinvolte sono cinque, partendo con la capitale Greca Atene,segute da Loutraki-Corizia-Attica-Peloponneso.

A rappresentare l'Italia per l'atletica ci sarà il marciatore di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa, vincitore dell'ultima edizione.

L'azzurro sarà in gara allo Stadio Comunale di atletica "Christos Thodis"di Loutraki , nella prova dei 5000mt.marcia in pista,venerdì 6 giugno alle ore 9.15.

Negli ultimi giorni alcuni atleti della spedizione azzurra, specialmente nell'atletica, tra infortuni e rinunce, Gianni Siragusa a disposizione del tecnico (Leonardo De Angelis di Terni) ,sicuramente dovrà prendere parte al altre specialità dell'atletica , nel lancio del disco e del giavellotto ,per la classifica finale per le squadre nazionali.

Le ambizioni del colligiano sono molte la forma fisica c'è, ora ci vorrà anche un pizzico di fortuna.

