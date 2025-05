ilancio sociale 2024 della Misericordia di Empoli: oltre 2milioni per la collettività

È stato presentato ieri sera, venerdì 30 maggio, il Bilancio sociale 2024 della Misericordia di Empoli. Il Consiglio del Magistrato, riunito nella sede storica di via Cavour 32 a Empoli, ha tracciato un resoconto delle attività svolte parlando degli obiettivi raggiunti e delle nuove sfide per il futuro.

Nel 2024 i volontari hanno raggiunto quota 443 con un impegno quantificato in oltre 116mila ore, che se sommato alle attività di volontariato e caritative, raggiunge un contributo alla collettività valorizzabile in oltre 2milioni e 200mila euro. Un impegno costante che l’Arciconfraternita riversa sul territorio sia portando ogni giorno supporto ai più bisognosi e vulnerabili sia dando aiuto nelle situazioni di emergenza: insostituibili artefici di questo impegno e lavoro sono i volontari che vestono la casacca giallociano.

Nel 2024 la Misericordia di Empoli ha accolto 140 nuovi volontari, in maggioranza tra i 19 e i 55 anni, e ha registrato il numero massimo possibile di domande per il servizio civile, con 24 giovani uomini e donne coinvolti. Spiccano i dati relativi al Gruppo Assistenza Domiciliare (GAD), che offre supporto fisico e psicologico a persone sole e fragili: 33 volontari hanno seguito 132 utenti, rispetto agli 83 dell’anno precedente. Le telefonate di sorveglianza attiva sono più che raddoppiate (da 1.514 a 3.392), per un totale di 7.000 ore di volontariato (erano 2.213 nel 2023). Ancora in crescita i numeri rappresentativi dell’area sociale, sotto cui sono raccolti i servizi di mensa popolare, Emporio solidale e la Casa Albergo. Nel 2024 i pasti preparati sfiorano le 30mila unità a cui si aggiungono 94 buoni spesa alimentare e 1.408 pacchi alimentari consegnati: numeri che fotografano una situazione preoccupante e in costante crescita da anni.

Il servizio per le attività di soccorso e di trasporto socio-sanitario ha risposto a 4.376 emergenze, impiegando 265 volontari e 93.152 ore di servizio. La Misericordia di Empoli offre anche una rete di ambulatori per visite mediche o esami strumentali a Empoli e Sovigliana: i pazienti totali nel 2024 sono stati oltre 21.800 per quasi 25mila visite.

L’anno che abbiamo lasciato alle spalle è stato caratterizzato ancora una volta da emergenze. La Protezione Civile della Misericordia di Empoli nel settembre 2024, a un anno di distanza, è nuovamente intervenuta in Emilia Romagna per gestire un'ulteriore criticità dovuta al maltempo. I 118 volontari giallociano nel 2024 hanno gestito ben 36 interventi e 6 calamità per oltre 9500 ore di servizio. Il 2024 ha visto inoltre la nascita ufficiale della sezione Antincendio Boschivo: una squadra, composta da circa 40 volontari formati e operativa h24 per 365 giorni all’anno.

La Misericordia è amore, solidarietà e condivisione. Il 16 settembre 2024 l’Arciconfraternita è tornata in piazza Farinata degli Uberti a Empoli con la seconda edizione di "We Care Empoli", destinando il ricavato alle attività dell’associazione empolese “Fiori di Vetro – Organizzazione di Volontariato per l’Autismo”. Anche il Natale si è tinto di verde e solidarietà con la campagna “Semi di Misericordia”: regali solidali a sostegno dei servizi educativi dell’Arciconfraternita.

Per la Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli il 2024 è stato un anno di cambiamento, caratterizzato dalla sostituzione del direttore generale e dai lavori di ammodernamento della sede che ospita la Residenza Sanitaria Assistenziale. I lavori termineranno entro il 31 dicembre 2025, conferendo alla struttura, da sempre eccellenza nell'assistenza agli anziani, ai malati di Alzheimer e alle persone non autosufficienti, un’immagine in linea con i tempi.

Nel suo saluto il Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai, ha voluto ricordare la missione che l’Arciconfraternita sta portando avanti: “La Misericordia si trova oggi a giocare un ruolo determinante, quale faro che può ancora illuminare il cammino dell’individuo fuori dalle vicende che lo schiacciano, dando sostegno, dignità e speranza alle povertà di ogni tipo. Per questo è indispensabile continuare a lavorare per dare sostegno e servizi per migliorare il benessere dei cittadini”.

“Il seme della carità, gettato nel lontano 1635- ha sottolineato il Provveditore Gionata Fatichenti - ha continuato a germogliare nel tempo, crescendo senza mai arrestarsi. Oggi la Misericordia di Empoli prosegue la sua missione con passione e dedizione. Il nostro intervento, spesso silenzioso, genera impatti profondi: non solo economici, sostenendo i più fragili, ma anche sociali, restituendo dignità e speranza a chi l’ha perduta”. Il suo intervento si è concluso con le parole di Sant’ Agostino: “Perciò, fratelli, esercitate la carità, dolce e salutare vincolo delle anime: senza di essa il ricco è povero; con essa il povero è ricco”.

Fonte: Misericordia di Empoli

