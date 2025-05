Imprenditore 46enne agli arresti domiciliari per concorso esterno in associazione mafiosa

Un imprenditore edile di 46 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina e residente in provincia di Pisa, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

Il provvedimento è stato eseguito oggi dai carabinieri del nucleo investigativo pisano su delega dei colleghi di Messina dando attuazione a una decisione del tribunale del riesame messinese, su ricorso della procura distrettuale che aveva chiesto l'arresto già nei mesi scorsi.

L'indagine condotta in Sicilia, secondo quanto riferito in una nota, riguarda l'infiltrazione di esponenti di un clan mafioso di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del superbonus edilizio e che, il 3 dicembre scorso, aveva già consentito l'esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di due siciliani accusati "di associazione mafiosa e trasferimento fraudolento dei beni aggravato dalle finalità mafiose poiché ritenuti membri" del clan barcellonese. Secondo gli inquirenti, l'imprenditore edile aveva proposto "un vero e proprio accordo con un importante esponente della consorteria barcellonese, attualmente detenuto in carcere, per favorire la sua società 'pulita' ed economicamente attrezzata per rilevare il credito fiscale connesso al superbonus": il clan aveva il compito di reperire nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto gli immobili dove eseguire i lavori e l'imprenditore avrebbe restituito parte dei profitti ottenuti ai mafiosi assicurando l'affidamento di subappalti in favore di ditte riconducibili o comunque contigue al clan.

Gli investigatori avrebbero documentato nel Pisano anche un incontro tra l'imprenditore e due presunti mafiosi per individuare gli immobili sui quali realizzare gli interventi edilizi tra Barcellona Pozzo di Gotto, Pace del Mela, Furnari, Terme Vigliatore e Milazzo e assicurare ai siciliani provvigioni piuttosto alte sulle somme incassate trasferendo i soldi attraverso accrediti per non ben chiarite prestazioni d'opera. A loro volta i clan segnalavano all'imprenditore le ditte a loro gradite per i subappalti, ricevendo anche da queste la corresponsione di quote percentuali sui profitti.