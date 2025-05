Liceo Russoli e Amnesty International Pisa inaugurano la mostra “Come eri vestita?”

Martedì 3 giugno, i ragazzi e le ragazze delle classi 3B, 3E e 4E del Liceo Artistico F. Russoli, allestiscono e inaugurano la mostra “Come eri vestita?” in Piazza dei Cavalieri a Pisa. L’evento di inaugurazione si terrà dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e successivamente la mostra sarà traferita al Liceo Artistico F. Russoli.

Dall’autunno 2024 il Liceo Artistico F. Russoli è entrato a far parte della rete delle “Scuole Amiche dei Diritti Umani” di Amnesty International Italia. L’allestimento della mostra, realizzato delle e degli studenti del liceo, è stato uno degli obiettivi di un Pcto “Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento” svolto insieme all’ufficio di Educazione ai Diritti Umani della sezione italiana di Amnesty International con il supporto del gruppo locale di persone attiviste del gruppo di Pisa di Amnesty International.

La poesia “What I was wearing” di Mary Simmerling ha ispirato la mostra “Com’eri vestita?” che racconta storie di violenza sessuale attraverso gli abiti indossati dalle donne al momento della violenza: “Com’eri vestita? Mi hanno fatto questa domanda un sacco di volte. Mi hanno costretto a ricordare un sacco di volte”.

Il progetto ha avuto origine negli Stati Uniti con Jen Brockman e Mary Wyandt-Hiebert, rispettivamente alla University of Kansas e University of Arkansas. La mostra è stata poi portata in Italia nel 2018 dall'associazione Libere Sinergie, adattando il progetto al contesto socioculturale, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sulla violenza di genere, smentire gli stereotipi che colpevolizzano le sopravvissute e dare voce a coloro che hanno subito violenze.

Fonte: Amnesty International, Gruppo GR010 Pisa