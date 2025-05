Livorno, controlli dei Carabinieri: 4 denunce per spaccio e 2 per guida in stato di ebbrezza

Un uomo di 30 anni di origine tunisina è stato fermato in piazza Garibaldi a Livorno. Mostrava un atteggiamento nervoso e, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish e 115 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. È stato denunciato.

Sono stati segnalati anche due casi di guida in stato di ebbrezza. Un uomo di 35 anni è stato fermato in via Ernesto Rossi con un tasso alcolemico di 1,40 g/l, mentre un 30enne peruviano è stato controllato in via Calzabigi con un valore di 1 g/l. Entrambi sono stati denunciati e le loro patenti ritirate con sospensione per almeno tre mesi.

In piazza della Repubblica, un giovane egiziano è stato notato mentre cercava di evitare la pattuglia. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di 1 grammo di hashish. Non ha saputo giustificare il possesso dell’arma, che è stata sequestrata. Anche lui è stato denunciato e segnalato alla Prefettura.

I controlli si sono estesi anche nei pressi dei locali pubblici, frequentati da giovani. In questo contesto, sei persone, tra i 25 e i 50 anni, sono state trovate con piccole quantità di hashish e cocaina. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori.

