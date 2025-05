Incidente all'incrocio in via Senese Romana a Ponte a Elsa. Il conducente, un uomo di 28 anni, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Empoli.

L’auto, nell’impatto, avrebbe danneggiato un semaforo per poi ribaltarsi. Per la rimozione del veicolo è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi.

Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile.