Trovato in possesso di 1,6kg di MDA e 2mila euro. Arrestato 31enne fiorentino

Ieri pomeriggio, la squadra mobile di Firenze ha arrestato un 31enne fiorentino per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio.

I poliziotti hanno eseguito un controllo nei confronti del 31enne, sia personale che nel domicilio di via via Carducci a Scandicci.

I militari hanno così rinvenuto 1,6kd di ecstasy riposta in vari contenitori all'interno di un mobile della cucina, insieme a bilancine di precisione, ad una macchina per il confezionamento sottovuoto e sacchetti da utilizzare presumibilmente per la vendita della droga.

Su una scrivania, invece, sono stati ritrovati 2.150€ in contanti.

Il 31enne, incensurato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze in attesa del rito direttissimo di quest'oggi.