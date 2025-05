Un minuto di rumore’ per non dimenticare: Cgil Firenze ricorda i lavoratori di Eni Calenzano

A 6 mesi dalla tragedia del deposito Eni di Calenzano, dove hanno perso la vita 5 lavoratori e numerosi sono stati i feriti, la Cgil Firenze la ricorda con “un minuto di rumore” in un flash mob di fronte al sito in via Erbosa martedì 3 giugno alle 10. Interverranno il sindaco Giuseppe Carovani, l’assessora regionale Monia Monni, rappresentanti Rls/rlst di sito, Bernardo Marasco (segretario generale Cgil Firenze). “La salute e sicurezza sul lavoro sono un diritto e le morti non avvengono mai per caso”, questo lo slogan del flash mob.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

