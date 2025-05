Va in pensione Rita Ciardelli, Segretario Generale del comune di Empoli

Una vera e propria colonna portante del Comune di Empoli è andata da oggi in pensione: il segretario generale Rita Ciardelli ha terminato il suo incarico. Da 13 anni di stanza a Empoli, per 9 anni ha svolto lo stesso incarico anche all'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, mentre dal 2021 è stata segretario generale a livello associato anche per il Comune di Pontedera.

Mercoledì 28 maggio si è tenuto l'ultimo Consiglio comunale da lei presieduto e nelle comunicazioni del sindaco è stato rinnovato il profondo attestato di stima nei confronti della dottoressa Ciardelli.

Il sindaco ha annunciato il pensionamento a partire da giugno, spiegando come la notizia porti certamente felicità per il meritato riposo dopo una carriera importante, ma anche profonda commozione dopo i tantissimi anni di presenza a Empoli. Il sindaco ha rinnovato il profondo attestato di stima nei confronti di Rita Ciardelli per quanto fatto in questi lunghi anni a servizio dell’amministrazione e del Consiglio comunale, per maggioranza e opposizione, con autorevolezza, lealtà e rispetto delle istituzioni. Il ringraziamento si è concluso con l’applauso dell’intera aula.

"Sono veramente orgogliosa di aver lavorato in questo posto perché Empoli è un posto dove le istituzioni e la politica hanno ancora un valore - ha spiegato con grande commozione Rita Ciardelli -. qui ho trovato un profondo rispetto e questo mi ha portato a rimanere a Empoli. Credo nella pubblica amministrazione e che possa fare la differenza nonostante le difficoltà che ci sono. Ho avuto la fortuna enorme di lavorare con sindaci eccezionali, con grande amore e rispetto per le istituzioni. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me, perché sono persone molto in gamba che formano una grande squadra. Potete essere orgogliosi di essere amministratori e consiglieri di questo Ente".

UN CURRICULUM DI GRANDE ESPERIENZA

Rita Ciardelli è stata una figura chiave per Empoli, dotata della massima esperienza sul campo, con incarichi ricoperti in precedenza in tantissimi comuni toscani: Castelfiorentino, Fucecchio, Santa Maria a Monte, Casciana Terme, Crespina e molti altri. Per Empoli ha ricoperto numerosi ruoli, andando a dirigere negli anni anche tanti settori come il Suap, l'Ufficio Associato del Giudice di Pace, gli Affari Generali e Istituzionali.

Tutte queste esperienze l'hanno resa un punto di riferimento per le amministrazioni che si sono succedute a Empoli. Suo l'intervento per la riattivazione del Giudice di Pace a Empoli con la gestione associata dell'Unione e soprattutto tutti gli adempimenti che hanno portato alla nascita dell'Unione e alla redazione dello Statuto.

IL RINGRAZIAMENTO - I dipendenti comunali, lo staff del settore Affari Generali e Istituzionali e tutta l'amministrazione ringraziano per questi anni di grande servizio e intenso impegno per la città di Empoli. Nell'ultimo giorno di lavoro, è stato tributato un saluto nella Sala del Consiglio con tutti i dipendenti e gli amministratori.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli