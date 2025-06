Boato nella notte, i ladri fanno esplodere due bancomat in Versilia

Ancora furti ai danni di sportelli bancomat in Versilia. Nella notte tra sabato e domenica, due filiali del Banco Bpm sono state prese di mira da una banda di almeno cinque malviventi che hanno fatto esplodere gli sportelli automatici.

I colpi sono stati messi a segno prima a Seravezza - nella frazione di Querceta, in piazza Matteotti - e poi a Viareggio, in via Garibaldi. In entrambi i casi i banditi hanno utilizzato cariche esplosive per far saltare i bancomat e si sono dati alla fuga a bordo di un’auto nera, con un bottino ingente.

Le deflagrazioni hanno causato gravi danni agli istituti di credito e svegliato i residenti degli appartamenti vicini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei componenti della banda.

Si tratta di un fenomeno non nuovo nella zona: lo scorso 19 aprile due filiali dello stesso istituto bancario erano state colpite a Capezzano Pianore e a Lido di Camaiore. In quell’occasione il bottino era stato stimato in circa 150mila euro.

